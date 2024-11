Oceania 2, quando esce e cosa sapere del nuovo film Disney

Dwayne "The Rock" Johnson e Auli'i Cravalho tornano in Oceania 2. Ma non è, questa, l'unica novità . Se lo scorso aprile Disney ha mostrato su X la "nuova" Vaiana , più adulta e più risoluta, e ha confermato la data d'uscita del film (il 27 novembre 2024 , negli Stati Uniti come in Italia), Disney Music ha di recente diffuso la tracklist della sua colonna sonora.

Cosa sapere su Oceania 2

Oceania 2 è stato annunciato lo scorso febbraio con un breve treaser. "L'epico film d'animazione Oceania 2, dei Walt Disney Animation Studios, porta il pubblico in un nuovo e lungo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovissimo equipaggio di improbabili marinai", si legge nella descrizione ufficiale. Quale sarà la trama di Oceania 2? Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati esploratori, Vaiana deve viaggiare nei lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato. Il film originale, Oceania, uscì nel 2016. E ottenne consensi entusiasi, arrivando a ricevere due candidature agli Oscar per la Miglior canzone e il Miglior film d'animazione.

Poster e anticipazioni

L'ultimo poster di Oceania 2 prima della sua uscita al cinema parla di avventura. La protagonista, Vaiana, si regge alla fune legata all’albero maestro di un’imbarcazione che solca l’oceano. Mentre impugna un remo, getta uno sguardo audace verso gli osservatori che sono in attesa di conoscere la sua prossima, epica missione.

Frutto della combinazione tra l’animazione Disney e la tecnologia 4DX, il sequel di Oceania doppiato da Auli’i Cravalho e da Dwayne "The Rock" Johnson riunisce dopo tre anni Vaiana e il semidio Maui per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Alla ricerca della misteriosa isola di Motufetu, ora controllata dall’invidioso dio delle Tempeste Nalo, Vaiana cercherà di riunire di nuovo le isole e di proteggere la sorellina Simea anche grazie all’aiuto degli amici Hei-Hei e Pua.

Il film, diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, vede la collaborazione di grandi talenti musicali, compresi le vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, il candidato al Grammy Opetaia Foaʻi e il tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.

Il cast

Oceania 2 presenta due nuovi personaggi, ma non "tradisce" il cast originale. Nei panni di Vaiana Waialiki troviamo ancora una volta Auli'i Cravalho, mentre Dwayne Johnson tornerà a prestare la voce a Maui. Il film sarà diretto da Dave Derrick Jr., che ha una lunga storia con la Disney, avendo precedentemente lavorato per il live-action de Il Re Leone, Encanto e Raya e l'ultimo drago. Inoltre, è stato un artista della storia per l'originale Moana.

Il remake

Attualmente è in produzione anche il remake live-action di Oceania, atteso al cinema il 27 giugno 2025. Dwayne “The Rock” Johnson, che interpreta Maui, aveva annunciato su Instagram la notizia e aveva elencato il cast che include Catherine Laga'aia nei panni di Vaiana, John Tui nei panni di Capo Tui, Frankie Adams nei panni di Sina e Rena Owen nei panni di Nonna Tala.

“È per noi un immenso onore tornare a condividere le leggende, i canti, le danze e le tradizioni della nostra cultura polinesiana con tutti voi e le vostre famiglie di tutto il mondo”, aveva scritto l’attore.