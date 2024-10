Oceania 2, nuove immagini e anticipazioni del film d'animazione Disney

Il nuovo poster di Oceania 2, il film d’animazione Disney che uscirà nelle sale il 27 novembre, grida avventura. La protagonista, Vaiana, si regge alla fune legata all’albero maestro di un’imbarcazione che solca l’oceano. Mentre impugna un remo, getta uno sguardo audace verso gli osservatori che sono in attesa di conoscere la sua prossima, epica missione. Frutto della combinazione tra l’animazione Disney e la tecnologia 4DX, il sequel di Oceania doppiato da Auli’i Cravalho e da Dwayne "The Rock" Johnson riunirà dopo tre anni Vaiana e il semidio Maui “per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato”. Alla ricerca della misteriosa isola di Motufetu, ora controllata dall’invidioso dio delle Tempeste Nalo, Vaiana cercherà di riunire di nuovo le isole e di proteggere la sorellina Simea anche grazie all’aiuto degli amici Hei-Hei e Pua. Il film, diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, vede inoltre la collaborazione di grandi talenti musicali, compresi le vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, il candidato al Grammy Opetaia Foaʻi e il tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.