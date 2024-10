Oceania 2, il nuovo trailer del film d'animazione Disney

Oceania 2, la trama e le new entry



Il conto alla rovescia per Oceania 2, sessantatreesimo classico Disney, un progetto che in un primo momento sembrava dover diventare una serie televisiva e che invece è stato sviluppato in forma di lungometraggio, è scandito da nuovi contenuti inediti che interesseranno certamente i fan del primo film d'animazione.

Online, sui canali ufficiali di Disney, sono comparsi un nuovo poster e un nuovo trailer, oltre due minuti di immagini montate, sufficienti per entrare nello spirito della storia.

Vaiana, navigatrice esperta, spinta da un richiamo ancestrale, è chiamata a una nuova impresa, in acque remote e pericolose, per tentare di riunire i popoli, spezzando antiche maledizioni.

L'avventura la spingerà a fare appello alla sua forza mettendo a rischio la sua incolumità. Mostri pericolosi e divinità vendicative le sbarreranno la strada.

Con lei partirà un improbabile equipaggio, di cui conosciamo meglio i componenti nella nuova clip.

Accanto ai suoi compagni fidati, tra cui Pua, il simpaticissimo maialino vietnamita già visto nel primo film, ci saranno Moni, Loto (personaggio chiave) e Kele.

Tra le new entry anche il misterioso nuovo antagonista Matangi, doppiato in originale da Awhimai Fraser.