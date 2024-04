Oceania 2, cosa sappiamo e quando esce il sequel del film Disney

Dwayne "The Rock" Johnson e Auli'i Cravalho torneranno in Oceania 2. Ma non è, questa, l'unica novità. Disney ha anche mostrato su X la "nuova" Vaiana, più adulta e più risoluta, e ha confermato la data d'uscita del film: il 27 novembre 2024, negli Stati Uniti come in Italia.

Oceania 2, la prima foto

La prima immagine di Oceania 2 è stata pubblicata sul social ex-Twitter durante l'assemblea annuale degli azionisti della Disney. Vaiana Waialiki, la protagonista del film d'animazione, nonché dodicesima principesse dell'elenco ufficiale delle Principesse Disney, appare più matura rispetto a com'era in Oceania. Con espressione decisa, tiene in mano un remo che raffigura un cuore e l'amo da pesca di Maui. Dietro di lei un'isola che, in realtà, potrebbbe essere una mostruosa creatura con tentacoli e bocca gigante.