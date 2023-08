Incendi alle Hawaii, i messaggi di vicinanza di Jason Momoa e The Rock

La star nativa di Honolulu e il collega di origine samoana con madre hawaiana dedicano i loro post al dramma di Maui. Invitando i follower ad aiutare

Gli incendi alle Hawaii colpiscono la sensibilità degli attori di Hollywood originari dell’area del Pacifico. Un hawaiano doc come Jason Momoa e un samoano come Dwayne Johnson si sono espressi attraverso i loro canali social per esprimere vicinanza agli abitanti di Maui, promuovendo raccolte fondi in sostegno delle popolazioni colpite dai grandi roghi che stanno devastando l’arcipelago.

"Devastati e col cuore infranto" “Siamo devastati e col cuore infranto per i nostri amici e la nostra famiglia (usa la parola hawaiana ohana, resa celebre dal film Disney Lilo & Stitch, ndr) a Maui”, ha scritto Momoa sul suo profilo Instagram condividendo nella bio un link per contribuire agli aiuti. “Maui non è il posto in cui organizzare la vostra vacanza ora come ora – ha scritto in un altro post pubblicato venerdì – non convincetevi che la vostra presenza sia necessaria su un’isola che sta soffrendo così profondamente”.

I CONTINUI POST DI JASON MOMOA Negli ultimi giorni, l'account di Momoa è diventato un continuo seguirsi di video, foto e messaggi di vicinanza e sostegno alla popolazione colpita dai roghi. Momoa ha spiegato che i voli economici vengono ora utilizzati per evacuare le vittime e gli hotel locali sono riservati prioritariamente all'accoglienza di chi è rimasto senza casa. "La nostra comunità ha bisogno di tempo per guarire, elaborare il lutto e riprendersi – ha scritto – questo significa che meno turisti arriveranno sull'isola a consumare risorse critiche diventate estremamente limitate, meglio sarà".

IL VIDEO DI THE ROCK Nemmeno Dwayne Johnson, in arte The Rock, è rimasto impassibile davanti alla devastazione di Maui. L’attore ed ex wrestler, originario delle Samoa ma figlio di madre hawaiana, ha pubblicato un post domenica 13 agosto: “So che ora tutti voi in tutto il mondo avete visto la devastazione totale che ha colpito le nostre isole delle Hawaii, la nostra isola di Maui – ha detto Johnson in un video – il mio cuore è spezzato per questo e so che anche i vostri lo sono”. La star di Hollywood ha anche informato i propri follower su come aiutare la popolazione attraverso il sostegno all’organizzazione Hawaii Community Foundation: “Ho parlato con le organizzazioni sul territorio e continuerò a cercare il maggior numero di informazioni possibili”, ha detto.