Dopo le critiche per la statua dell'attore Dwayne Johnson, anche conosciuto come The Rock, una creazione del Museo Grévin di Parigi che mostrava la pelle del divo troppo chiara rispetto al naturale colorito della star, il museo ha svelato una nuova statua di cera.

La nuova opera è arrivata celermente, in risposta alle lamentele dell'attore statunitense. L'aggiornamento è stato realizzato dagli artisti del museo entro 24 ore e ha reso la pelle della statua leggermente più scura grazie a pennellate di pittura a olio.

La responsabile delle relazioni pubbliche del museo, Veronique Berecz, ha dichiarato: "Abbiamo trovato la reazione di Dwayne Johnson piuttosto amichevole nel riconoscere che la sua statua era effettivamente più chiara di quanto dovrebbe essere. Purtroppo, non siamo riusciti a incontrare Dwayne Johnson, quindi abbiamo utilizzato diverse foto, ma si è scoperto che le foto possono ingannare a causa delle sfumature delle tonalità della pelle che possono variare a seconda dell'illuminazione nelle foto. Ogni volta, lo scultore deve determinare con precisione i lineamenti del viso e del corpo, i volumi, ed è sempre una sfida molto complicata se non incontriamo personalmente la persona”.

Veronique Berecz ha rivelato che la statua di Johnson ha richiesto un trattamento speciale fin dall'inizio. "Abbiamo effettuato un casting di modelli basato sulle misure del suo corpo, e non è stato un compito facile perché dovevamo trovare un uomo con un fisico approssimativamente simile a quello di Dwayne Johnson - un'altezza di oltre 1 metro e 90 con quei enormi muscoli - e abbiamo trovato il nostro modello in un club di bodybuilding!”.

Quando le è stata chiesto cosa pensasse delle accuse di "whitewashing" rivolte al museo riguardo alla statua di Johnson, ha detto che a nessuno era venuto in mente. "Non c'entra nulla, abbiamo semplicemente commesso un errore onesto basato sulle foto che abbiamo guardato," ha affermato Veronique Berecz, come riporta in queste ore il magazine americano Variety. "Dopo aver visto tutte queste reazioni su diversi blog e social network, l'abbiamo cambiata immediatamente”.