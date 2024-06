Oceania, Catherine Laga'ia si unisce al cast del live action

La diciassettenne è stata scelta per interpretare la principessa di Motunui nella versione live-action del film animato del 2016 di Disney. Si calerà nei panni del personaggio di Vaiana Waialiki (nell’originale, intitolato Moana, è Moana Waialiki). "Sono davvero entusiasta di interpretare questo personaggio perché Vaiana è una delle mie preferite", ha detto l’attrice in un comunicato ottenuto dal magazine americano People

Catherine Laga'ia si unisce al cast del live action Oceania nel ruolo di co-protagonista. La diciassettenne è stata scelta per interpretare la principessa di Motunui nella versione live-action del film animato del 2016 di Disney. Si calerà nei panni del personaggio di Vaiana Waialiki (nell’originale, intitolato Moana, è Moana Waialiki). "Sono davvero entusiasta di interpretare questo personaggio perché Vaiana è una delle mie preferite", ha detto l’attrice in un comunicato ottenuto dal magazine americano People. "Mio nonno viene da Fa‘aala, Palauli, a Savai‘i. E mia nonna è di Leulumoega Tuai sull'isola principale di ‘Upolu in Samoa. Sono onorata di avere l'opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli delle isole del Pacifico, e di rappresentare le giovani ragazze che somigliano a me”, ha aggiunto Catherine Laga'ia.

Il co-protagonista è Dwayne Johnson La diciassettenne sarà affiancata da Dwayne Johnson nel ruolo di Maui, John Tui nei panni del padre di Vaiana, Chief Tui, Frankie Adams come sua madre, Sina, e Rena Owen nella parte della nonna, Nonna Tala. "Sono entusiasta di aver incontrato Catherine, Rena, Frankie e John durante questo processo di casting," ha detto il regista Thomas Kail nel comunicato stampa ufficiale consegnato a People. "Sono onorato da questa opportunità e non vedo l'ora di essere tutti insieme sul set. E non c'è miglior trio in una canoa di Catherine, Dwayne e Heihei”. approfondimento Oceania 2, il trailer è il più visto nella storia di Disney e Pixar

Il papà aveva accennato al casting Il padre di Catherine Laga'ia, l'attore e cantante Jay Laga'aia, ha festeggiato la grande notizia del casting della figlia su Instagram il mese scorso, condividendo una foto di famiglia e scrivendo parole che allora non erano ancora così chiare come invece sono adesso. "Oggi la mia cara figlia Katie parte per una grande avventura”, aveva scritto. "Sarà via per il resto dell'anno e in questo viaggio saranno con lei sua madre e sua sorella minore”. approfondimento Oceania, The Rock condivide un video dal backstage del live action

Tra poco arriverà il sequel del film d’animazione Mentre il live-action di Oceania non uscirà per un paio d'anni, i fan dell'originale non dovranno aspettare molto per altre avventure, dato che Oceania 2, il sequel del film animato, uscirà alla fine di quest'anno. Per quanto riguarda il seguito della pellicola di animazione, uscirà nelle sale il 27 novembre, mentre il film live-action di Oceania è previsto per il 10 luglio 2026. approfondimento Oceania 2, cosa sappiamo e quando esce il sequel del film Disney