Daredevil: Born Again, la serie tv uscirà su Disney+ il 4 marzo 2025

Serie TV

Daredevil: Born Again, nuove foto e nuovi indizi della serie Marvel

Alcune immagini e dettagli trapelati in rete confermano alcuni dettagli della serie, tra cui quello che il prossimo cattivo dell'MCU - che sarà ancora una volta l’attore Vincent D'Onofrio - ha intrapreso davvero la sua corsa per diventare sindaco di New York (come suggeriva il finale della miniserie “Echo”). Ecco alcune novità sulla serie televisiva più attesa del Marvel Cinematic Universe, che arriverà prossimamente come revival di Daredevil di Netflix (di Camilla Sernagiotto)

Diverse immagini e dettagli trapelati in rete confermano alcuni dettagli della serie televisiva tra le più attese di Marvel, ossia Daredevil: Born Again. Scopriamo assieme questi nuovi indizi relativi allo show, assieme alle immagini che arrivano in queste ore dal set (che attualmente è a New York). Intanto qui vediamo Vincent D'Onofrio e Charlie Cox durante le riprese targate Grande Mela, in una foto scattata il 31 gennaio 2024



Nelle ultime ore l’immagine di un quotidiano prop che arriva dal set di Born Again conferma che Fisk sta concorrendo per diventare sindaco. Wilson Fisk ha apparentemente deciso di tagliare i legami con la vita criminale e candidarsi. Ce lo aveva già suggerito il finale di Echo, con Fisk che guarda uno spezzone televisivo che invita a unirsi nella corsa alla carica di sindaco di New York. La città necessita di qualcuno che sia in grado di poter ripulire la città dal crimine