Daredevil: Born Again sarà il titolo Marvel con le scene più violente

Sebbene non sia un film dell'orrore, il titolo di prossima uscita conterrà azioni "viscerali", come le ha definite il manager di casa Marvel Brad Winderbaum

Daredevil: Born Again sbarcherà su Disney+ nel 2025, ma l'attesa è già altissima. Soprattutto ora, con le dichiarazioni rilasciate da Brad Winderbaum (responsabile dello streaming, della televisione e dell'animazione presso i Marvel Studios).

Le parole di Winderbaum su Daredevil: Born Again

"In Daredevil: Born Again ci saranno alcune delle scene d'azione più brutali che abbiamo mai portato sullo schermo", ha confessato Brad Winderbaum nel corso di una recente intervista. Sebbene non sia una serie horror, il titolo di prossima uscita conterrà azioni "viscerali", come le ha definite il manager di casa Marvel.

I commenti di Winderbaum fanno parte di una chiacchierata più ampia sul concetto di horror nel Marvel Cinematic Universe, in vista dell'uscita di Agatha All Along il prossimo 18 settembre. "L'horror che vedremo in Agatha sarà diverso dall'horror di Marvel Zombies, e da quello di Blade. Tutto dipende dalla visione del regista. E questo non riguarda solo l'horror, ma ogni genere che trattiamo. Ovviamente, ci sono molti modi diversi di raccontare una storia".

In merito a Daredevil: Born Again, Marvel ha svelato la prima immagine di Charlie Cox nei panni Matt Murdock. L'occasione? Uno spot speciale, per l'85° anniversario della casa di produzione. Nel frattempo i membri del cast, tra cui Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Jon Bernthal (Frank Castle) e Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk), hanno fatto una piccola tournée per presentare in anteprima la serie a diverse convention, a cominciare dalla D23: The Official Disney Fan Club.