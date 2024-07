Oceania, The Rock svela l'inizio delle riprese del live action

"La Disney ha trovato la sua famiglia per il live-action di Oceania", si legge nel post di The Rock (che trovate in fondo a questo articolo). "The Rock" Dwayne Johnson ha anche annunciato che la produzione dell'adattamento live-action di Oceania della Disney inizierà ad agosto.

Finalmente Oceania ha una data d’uscita ufficiale. Dwayne Johnson ha rivelato tutti i dettagli riguardanti il film in cui la star di Hollywood interpreterà il ruolo di Maui. Oltre a rivelare quando uscirà la pellicola, ha anche condiviso lo stato della produzione del live-action che porta sullo schermo in carne e ossa la storia della Disney già raccontata in animazione.

Catherine Laga'aia interpreterà il ruolo principale



Dwayne Johnson ha inoltre pubblicato diversi dettagli sul prossimo film.

"The Rock" ha rivelato che Catherine Laga'aia interpreterà il ruolo principale di Oceania, ossia il personaggio che nella versione originale si chiama Moana e che invece in italiano è trasformato in Vaiana Waialiki...

John Tui sarà il padre di Vaiana, ossia Chief Mui, mentre Frankie Adams interpreterà sua madre, Sina. Rena Owen avrà il ruolo di Nonna Tala. Last but not least, The Rock interpreterà il ruolo di Maui.

"È un grande onore per noi condividere le leggende, le canzoni, le danze e le tradizioni della nostra cultura polinesiana con tutti voi e le vostre famiglie in tutto il mondo", ha scritto Dwayne Johnson sui social media.



Di seguito trovate il suo post, condiviso nelle scorse ore sul suo profilo ufficiale di Instagram.