Mufasa: Il Re Leone, il nuovo trailer del film Disney

Cinema

Compie 30 anni uno dei classici Disney più amati: Il Re Leone debuttava in una prima selezione di sale americane il 15 giugno 1994 e con oltre 968 milioni di dollari in tutto il mondo è ancora oggi il film d'animazione tradizionale con il maggior incasso cinematografico della storia. Nel 1995 vinse i Premi Oscar per la Miglior Colonna Sonora e la Miglior Canzone Originale e il Golden Globe come Miglior Film Commedia o Musicale. Dal titolo ai due anni di lavoro per la scena degli gnu, fino al doppiaggio in lingua zulu: ecco 12 curiosità sul cartone