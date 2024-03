"La terra promessa”, in Italia il film con Mads Mikkelsen: cosa sapere

Il 14 marzo esce nei cinema del nostro Paese la pellicola storica diretta da Nikolaj Arcel. “Bastarden” (questo il titolo originale) è l’adattamento per il grande schermo di un romanzo di Ida Jessen. Ambientato nel 1755, racconta le vicende del capitano Ludvig Kahlen, che andato in pensione vuole trasferirsi nell’arido Jutland per coltivare la terra. Dalla trama al cast, fino ai primi ricevuti: ecco le curiosità

Giovedì 14 marzo esce nei cinema italiani La terra promessa (Bastarden), film storico diretto da Nikolaj Arcel. La pellicola, ispirata a una storia vera, è l’adattamento per il grande schermo del romanzo Kaptajnen og Ann Barbara, scritto nel 2020 da Ida Jessen. Nel cast Mads Mikkelsen, Amanda Collin e Simon Bennebjerg. Si tratta di una coproduzione danese-tedesco-svedese. Presentato lo scorso agosto alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia , è stato selezionato come candidato danese per la categoria di miglior film internazionale agli Oscar ed è arrivato alla shortlist dei 15 finalisti nella rosa dei candidati di dicembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La trama

Nel 1755, il capitano Ludvig Kahlen, un ufficiale danese di umili origini, si ritira dopo 25 anni di servizio dall'esercito tedesco con una misera pensione nella sua nativa Danimarca e ottiene il permesso dalla corte reale danese di costruire una proprietà nell’arida brughiera dello Jutland per coltivare la terra. Entra però subito in conflitto con il potente Frederich Schinkel, magistrato e spietato proprietario terriero. Schinkel fa di tutto per rendere la forza lavoro non disponibile per Kahlen, che impiega e ospita segretamente Johannes Eriksen e sua moglie Ann Barbara, due contadini servi di Schinkel che hanno rotto il contratto e sono fuggiti dai suoi maltrattamenti. Kahlen assume anche dei rom (pratica illegale). Intanto la cugina e fidanzata di Schinkel, Edel Helene, non è interessata a sposarlo. La ragazza incontra Kahlen in segreto e si accordano: se lui riuscirà ad acquisire un titolo nobiliare entro l'anno, si sposeranno, così lei non sarà costretta all'unione indesiderata con suo cugino. Schinkel fa torturare a morte un servo di Kahlen ma nonostante tutto la sua fattoria ha un buon raccolto e il re gli concede il titolo di Geometra Reale e 50 coloni vengono inviati nella sua terra. Furioso per il successo di Kahlen, Schinkel attacca il nuovo insediamento. Alla fine la proprietà delle terre viene trasferita a Schinkel e Kahlen viene arrestato e torturato. Ma gli eventi lo porteranno a riottenere la libertà mentre il destino di Schinkel sarà drammatico.