Oscar, Io Capitano di Garrone in shortlist 15 migliori film stranieri

Gli altri film ancora in corsa

Oltre all’italiano Io Capitano di Garrone, gli altri film presenti nella shortlist della categoria Miglior film internazionale - scelti su una rosa di 88 che erano passati al primo turno - sono Amerikatsi (Armenia), The Monk and the Gun (Bhutan), il western The Promised Land (titolo originale Bastarden, dalla Danimarca, con Mads Mikkersen), Fallen Leaves (dalla Finlandia, di Aki Kaurismaki, in italia Foglie al vento, premio della giuria a Cannes), The Taste of Things (dalla Francia, di Anh Hung Tran, titolo originale La Passion de Dodin Bouffant), The Teachers’ Lounge (dalla Germania, in cui recita Leonie Benesh di Babylon Berlin e The Crown), Godland (dall'Islanda, in italiano Godland - Nella terra di Dio), Perfect Days (dal Giappone, di Wim Wenders), Totem (dal Messico, di Lila Avilés, in italiano Totem - Il mio Sole), The Mother of All Lies (Marocco), Society of the Snow (dalla Spagna, di J. A. Bayona, ha chiuso la Mostra del cinema di Venezia, in italiano La Società della Neve), Four Daughters (dalla Tunisia, di Kaouther Ben Ania), 20 Days in Mariupol (dall'Ucraina, di Mstyslav Chernov), The Zone of Interest (dal Regno Unito, di Jonathan Glazer, in italiano La Zona di Interesse).