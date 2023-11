Io capitano, grande successo per il film al Parlamento Europeo

Oltre seicento spettatori hanno preso parte all'evento organizzato alla presenza del regista Matteo Garrone, di Fofana Amara e Mamadou Kouassi (che sono i soggetti originali della storia raccontata dalla pellicola, nonché consulenti per la sceneggiatura del film) e di Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. La presentazione di "Io capitano" nella sala Spinelli 3G2 del parlamento europeo si è tenuta lo scorso 15 novembre



Grande successo per il film Io capitano di Matteo Garrone proiettato al Parlamento europeo. Oltre seicento spettatori hanno preso parte all'evento organizzato alla presenza del regista Matteo Garrone, di Fofana Amara e Mamadou Kouassi (che sono i soggetti originali della storia raccontata dalla pellicola, nonché consulenti per la sceneggiatura del film) e di Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. La presentazione di Io Capitano nella sala Spinelli 3G2 del Parlamento europeo si è tenuta lo scorso 15 novembre. La proiezione del film vincitore del Leone d’argento a Venezia 80 è stata seguita da un dibattito. Non si arresta la scalata al successo dell’ultima fatica cinematografica di Garrone. Ricordiamo che, dopo il successo alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è in lizza per riconoscimenti assai importanti anche oltreoceano. Ricordiamo infatti che Io capitano è già candidato come miglior film europeo e miglior regista europeo agli European Film Awards, inoltre è entrato in lizza come candidato italiano per il miglior film internazionale alla 96esima edizione degli Oscar.



Garrone: “Questo film è un documento di storia contemporanea e credo che tocchi le coscienze”

Matteo Garrone ha tenuto un discorso sentito e importante, ancora più emozionante in una location come il Parlamento europeo, sede diplomatica e politica di enorme autorevolezza.

Il regista ha espresso ancora una volta la sua volontà di offrire un mezzo per dare voce a sogni, progetti, aspettative, inclinazioni e obiettivi dei migranti che cercano approdo sulle coste italiane.

“Abbiamo cercato di offrire al pubblico la possibilità di rivivere l’esperienza di questa odissea. Questo film è un documento di storia contemporanea e credo che tocchi le coscienze”, ha dichiarato Garrone alla fine della proiezione del suo film.

approfondimento Io Capitano di Matteo Garrone candidato agli European Film Awards

Garrone, la produzione e il cast del film sono protagonisti di un lungo iter di promozione A Bruxelles si è tenuta una tappa molto importante del già importantissimo (e lungo) iter promozionale che Garrone, assieme alla produzione e al cast del film, stanno conducendo in tutto il mondo.

Non solo il Parlamento: il team produttivo e il regista hanno già fatto tappa, tra le altre, a Los Angeles e New York. Inoltre sono prossimi a tornare in Nord America e in altri Paesi d’Europa per proiezioni speciali del film. Il 14 ottobre 2023 Garrone e gli attori del film sono stati ricevuti da Papa Francesco, a Casa Santa Marta. Ad accompagnarlo a Santa Marta è stato padre Antonio Spadaro, che proprio lo scorso settembre era stato nominato sottosegretario del dicastero per la Cultura e l'Educazione. Io capitano ha riscosso un enorme successo anche oltreoceano, dove è stato acclamato dalla critica e ben accolto dal pubblico.

La pellicola di Matteo Garrone è una coproduzione italo belga, Archimede con Rai Cinema e Tarantula con Pathé, Logical Content Ventures. approfondimento Oscar, Matteo Garrone a Los Angeles per presentare il film Io Capitano