Agli "Oscar europei" la pellicola, anche candidata dall'Italia agli Oscar 2024 come Miglior film internazionale, ha ricevuto due nomination per il Miglior film e per la Miglior regia. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione, che si terrà a Berlino il 9 dicembre

Il film Io Capitano ( LA RECENSIONE ) di Matteo Garrone , già vincitore del Leone d’Argento per la Miglior regia all’80ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e proposto dall’Italia agli Oscar 2024 come Miglior film internazionale, ha ottenuto anche due nomination per il Miglior film e la Miglior regia alla 36ª edizione degli European Film Awards . Il regista romano aveva già conquistato tre “ Oscar europei ” nel 2008 per Gomorra, mentre nel 2018 aveva ricevuto una candidatura per Dogman . I vincitori saranno annunciati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Berlino il 9 dicembre .

LE CANDIDATURE

I 4600 membri dell’European Film Academy hanno determinato le nomination della 36ª edizione dei premi cinematografici in base “all’eccellente qualità di ciascun film” e alla riflessione sugli standard di diversità e di inclusione. Tra i titoli più nominati compaiono, con cinque candidature, il dramma romantico Foglie al vento del regista finlandese Aki Kaurismäki, vincitore del Premio della Giuria alla 76ª edizione del Festival di Cannes e candidato dalla Finlandia agli Oscar 2024 come Miglior film internazionale, e La zona d'interesse del regista britannico Jonathan Glazer, vincitore del Gran Premio della Giuria sulla Croisette e proposto dal Regno Unito agli Oscar 2024 come Miglior film internazionale. Quattro nomination per il dramma giudiziario Anatomia di una caduta di Justine Triet, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, che sfoggi anche la candidatura come Miglior attrice per la protagonista Sandra Hüller. L’interprete concorrerà contro sé stessa nella medesima categoria, dal momento che ha ricevuto anche una nomination anche per La zona d'interesse. Candidato nella categoria Miglior film anche Il confine verde - Green Border della regista polacca Agnieszka Holland, che ritrae le difficoltà dei migranti catturati al confine tra la Polonia e la Bielorussia. Nella cinquina del Miglior attore compare Josh O’Connor, in gara per La chimera di Alice Rohrwacher.

Ecco tutte le candidature:

MIGLIOR FILM

Anatomia di una caduta di Justine Triet

Il confine verde – Green Border di Agnieszka Holland

Foglie al vento di Aki Kaurismäki

Io Capitano di Matteo Garrone

La zona di interesse di Jonathan Glazer

Apolonia, Apolonia di Lea Glob

Four Daughters (Les Filles d'Olfa) di Kaouther Ben Hania

Motherland di Hanna Badziaka e Alexander Mihalkovich

On the Adamant (Sur l'Adamant) di Nicolas Philibert

Smoke Sauna Sisterhood (Savvusanna sõsarad) di Anna Hints

Matteo Garrone per Io capitano

Jonathan Glazer per La zona d'interesse

Agnieszka Holland per Il confine verde – Green Border

Aki Kaurismäki per Foglie al vento

Justine Triet per Anatomia di una caduta

Leonie Benesch per The Teachers’ Lounge

Eka Chavleishvili per Blackbird Blackbird Blackberry

Sandra Hüller per Anatomia di una caduta

Sandra Hüller per La zona d’interesse

Mia Mckenna-Bruce per How to Have Sex

Alma Pöysti per Foglie al vento

Christian Friedel per La zona d'interesse

Mads Mikkelsen per The Promised Land

Josh O'Connor per La chimera

Thomas Schubert per Afire

Jussi Vatanen per Foglie al vento

Ilker Catak e Johannes Duncker per The Teacher's Lounge

Jonathan Glazer per La zona d'interesse

Aki Kaurismäki per Foglie al vento

Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko e Agnieszka Holland per Il confine verde - Green Border

Justine Triet e Arthur Harari per Anatomia di una caduta

How to Have Sex di Molly Manning Walker

La palisiada di Philip Sotnychenko

Safe Place (Sigurno mjesto) di Juraj Lerotić

The Quiet Migration (Stille liv) di Malene Choi

20.000 Species of Bees (20.000 especies de abejas) di Estibaliz Urresola Solaguren

Vincent Must Die (Vincent doit mourir) di Stéphan Castang

Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo d’Alò

Chicken For Linda! di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach

Robot Dreams di Pablo Berger

The Amazing Maurice di Toby Genkel

White Plastic Sky di Tibor Bánóczki e Sarolta Szabó

27 di Flóra Anna Buda

Aqueronte di Manuel Muñoz Rivas

Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays di Christian Avilés

Flores Del Otro Patio di Jorge Cadena

Hardly Working di Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner e Michael Stumpf