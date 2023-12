22 film da vedere in streaming a dicembre 2023

18/22 Paramount+

L’età giusta - Paramount+. Il giorno della vigilia di Natale, debutta in streaming la commedia originale Paramount+ diretta da Alessio Di Cosimo e interpretata da Valeria Fabrizi e Gigliola Cinquetti. Protagoniste sono quattro donne ultraottantenni con una vitalità travolgente, che si ritrovano a dover affrontare una sfida senza precedenti: scappare dalla casa di riposo dove risiedono per vendicare una truffa amorosa subita online da una di loro, e per far crescere un ragazzo determinato a rimanere giovane per sempre. Per farlo, hanno solamente due giorni di tempo