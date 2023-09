Galline in fuga: l'alba dei nugget, il teaser trailer e la prima foto

A oltre vent’anni dall’uscita di Galline in fuga, Netflix lancerà l’atteso sequel con protagonista Gaia , doppiata da Thandiwe Newton nella versione originale. La piattaforma di streaming ha condiviso il teaser trailer e il primo scatto ufficiale di Galline in fuga: l’alba dei nugget.

La piattaforma di streaming ha ora condiviso una foto della protagonista del sequel chiedendo al pubblico: “Chi affronterà Gaia questa volta?”. Inoltre, Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito il teaser trailer ufficiale mostrando le prime immagini del lavoro: dall'ambientazione ai personaggi, tra i quali l'antagonista Tweedy, doppiata nella versione originale da Miranda Richardson. Galline in fuga: l'alba dei nugget, diretto da Sam Fell, debutterà il 15 dicembre.

Questa la sinossi ufficiale: "Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un'isola per l'intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall'uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l'intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!".