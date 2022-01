Galline in fuga, annunciato il sequel

È ufficiale, nel corso del 2023 arriverà Galline in fuga 2, il cui titolo originale sarà Chicken Run: Dawn of the Nugget (letteralmente traducibile in L’Alba delle crocchette di pollo). Un progetto figlio dell’accordo tra Aardman Animations e Netflix, che ospiterà la pellicola sulla propria piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e tramite la app su NOW Smart Stick. Un titolo che vedrà alcune modifiche nel cast dei doppiatori. Spazio inoltre anche per un altro annuncio a dir poco importante. Ci sarà il ritorno di Wallace e Gromit , codiretto dallo storico creatore, Nick Park.

Galline in fuga 2, cosa sappiamo

A dirigere Galline in fuga 2 sarà Sam Fell, già autore di Giù per il tubo. Si attende l’uscita della pellicola animata in streaming nel corso del 2023 ma non si ha ancora una data ufficiale. Per quanto riguarda la trama, vedremo ancora una volta protagonista la gallina Ginger. Al termine del primo film si è data alla fuga con il gallo Rocky. I due si sono diretti in un’isola paradisiaca ma si sono goduti la meritata pace soltanto per poco. Sono infatti diventati genitori di Molly, che ha sconvolto la loro quotidianità. Anche lei sarà coinvolta in una nuova avventura. Sarà necessario tornare indietro, stavolta non per una fuga ma per salvare tutto il mondo gallinaceo da un destino terrificante. I loro simili, che vivono sulla terraferma, devono infatti fronteggiare una terribile minaccia. Una notizia che ha entusiasmato il pubblico, insieme con quella relativa a Wallace e Gromit, il cui film arriverà nel 2024 (anche in questo caso manca una data d’uscita ufficiale), 19 anni dopo l’ultimo.

Vedremo un Gromit sempre più preoccupato da Wallace, particolarmente dipendente dalle sue invenzioni. Quando lo Gnomo Intelligente che ha creato sviluppa un’intelligenza tutta sua, toccherà proprio a Gromit combattere per salvare il suo padrone.

Non sappiamo ancora quali saranno le voci nel cast del doppiaggio italiano di Galline in fuga 2. Nell’ormai lontano 2000, anno d’uscita del primo film, vennero coinvolti nel progetto Nancy Brilli e Christian De Sica per i ruoli dei due protagonisti, Gaia e Rocky. Ciò che sappiamo per certo è che nella versione inglese avremo Thandie Newton al posto di Julia Sawalha, così come Zachary Levi al posto di Mel Gibson.