Cher: The Memoir, la cantante racconta il matrimonio con Sonny Bono

Cher: The Memoir – Part One, il primo dei due volumi autobiografici di Cher, entrambi editi da HarperCollins, è uscito martedì 19 novembre. Al suo interno, racconti di vita vissuta. Una vita intensa, travagliata, piena d'amori e tradimenti, di salite e di discese. Una vita cominciata con un'infanzia difficile, segnata dalle difficoltà economiche, e proseguita poi tra la musica e il cinema.

Ma, al centro di Cher: The Memoir, Part One ci sono soprattutto le relazioni. Quella con Sonny Bono e quella con Gregg Allmann. "Mi ha preso tutti i soldi", si legge del primo. "Pensavo semplicemente: 'Siamo marito e moglie. Metà delle cose sono sue, metà sono mie'. Non mi era mai venuto in mente che potesse esserci un'altra strada".

Cher, Sonny Bono e quel pensiero di togliersi la vita

Cher e Sonny Bono avevano rispettivamente 16 e 27 anni quando si incontrarono. La coppia divenne famosa con la hit Got You Babe, prima di lanciare il varietà The Sonny & Cher Comedy Hour. Nel 1964 si sposarono una prima volta, in via non ufficiale, nel 1969 convolarono a nozze. Nonostante la loro produttiva collaborazione professionale, Cher scrive che Bono era autoritario e che lei iniziò a sentirsi "intrappolata" in un "matrimonio senza amore".

Nel 1972 Cher aveva 26 anni. Si trovava a Las Vegas per lavoro, insieme a Bono. Dopo un litigio più pesante degli altri, salì sul balcone della sua stanza e guardò giù. "Ero stordita dalla solitudine. Ho visto quanto sarebbe stato facile oltrepassare il limite e semplicemente scomparire", scrive nel memoir. "Per alcuni minuti folli non riuscivo a immaginare nessun'altra opzione. L'ho fatto cinque o sei volte".

Tuttavia il pensiero dei suoi cari, del figlio Chaz, di sua madre Georgia e della sorella Georganne, la fermò. "Non devo buttarmi giù. Posso semplicemente lasciarlo": fu quella presa di coscienza, a segnare una svolta nella sua vita.

Cher e Bono si separarono silenziosamente poco dopo quegli eventi. Nel 1975 firmarono il divorzio, dopo un'aspra battaglia per l'affidamento di Chaz. Nel corso degli anni, rimasero però co-genitori amichevoli e si riunirono persino professionalmente per The Sonny & Cher Show. Cantante, produttore discografico e politico, Sonny Bono è morto nel 1998.