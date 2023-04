7/17 ©Getty

A partire dalla fine degli anni '90, si può dire che tutti siamo cresciuti a pane e Wannabe. Le Spice Girls hanno avuto un forte impatto non solo per le loro canzoni ma anche per i loro look che inizialmente erano impulso dei loro gusti e dopo si sono evoluti in caricature delle loro personalità: Mel C (Sporty) era fan delle tute e delle scarpe da ginnastica, Mel B (Scary) amante delle stampe animalier, Emma (Baby) portava treccine e abiti colorati, Geri (Ginger) indossava abiti fiammanti e Victoria (Posh) era famosa per i suoi total black

