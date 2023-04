Backstreet Boys e Spice Girls, AJ sulle possibilità di un tour insieme

Spettacolo

Boyband anni ’90, che fine hanno fatto? FOTO

Fenomeni del pop, Idoli e sogno d’amore per le ragazze di tutto il mondo. Sono le boy band degli anni ’90 divenute famose con i loro successi intramontabili. Dagli 'N Sync ai Boyzone passando per gli Hanson, vediamo che fine hanno fatto e come sono diventati

I Backstreet Boys sono stati sicuramente uno dei gruppi più famosi (se non il più famoso) degli anni Novanta. La band, composta da A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter e Kevin Richardson, ha debuttato con il singolo ‘We’ve Got It Goin’ e poi con l’album ‘Backstreet Boys’ nel 1996. La loro canzone di maggior successo è stata ‘I Want It That Way’, prima in classifica in quasi tutto il mondo

I Backstreet Boys si sono ritirati dalla ribalta nel 2002 e i vari membri del gruppo hanno lavorato ad album da solisti, senza ottenere successo. Da poco è stato annunciata la reunion della band, che nell'ambito del loro DNA World Tour 2022, sarà in Italia per un concerto il prossimo 22 ottobre alla Unipol Arena di Bologna