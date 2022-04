11/20 ©Getty

Attivi dal 1993 al 2000, i Boyzone hanno raggiunto il successo in particolare in Europa e Asia. Nati da una lunga serie di audizioni per creare una nuova band sulla scia dei Take That, i Boyzone erano formati da Ronan Keating, Mikey Graham, Keith Duffy, Shane Lynch e Stephen Gately, deceduto nel 2009. Sette gli album in studio, quattro dei quali arrivati dopo la reunion avvenuta nel 2007. Il disco più venduto del gruppo è il greatest hits “By Request”. Nel 1999 Ronan Keating debutta da solista con la fortunata “When You Say Nothing At All”

