5/18 ©Getty

Non solo donne: anche gli ometti scopiazzano i look altrui, specialmente se si tratta di celebrità. Liam Neeson e Ralph Fiennes ne sono un esempio. Spesso i due colleghi si vestono in maniera molto simile, per non dire esattamente uguale… Qui vediamo Liam Neeson mentre indossa un completo con camicia e cravatta ton sur ton, tutto scuro





Jennifer Lopez, Heidi Klum e Deva Cassel alla sfilata di Dolce & Gabbana a Venezia