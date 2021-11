Il gruppo romano fondato nel '70 si lamenta del fatto che la band di Damiano gli imiti i look. Lo sfogo (che secondo alcuni sarebbe scherzoso) arriva sulla loro pagina di FB: è stata pubblicata un'immagine che mette a confronto l’outfit indossato dal frontman dei Maneskin per aprire il concerto degli Stones e quello di Nick Luciani. Le reazioni social sono tante, molte delle quali ironiche. Dopo il primo post, i CdC hanno rilanciato: “Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra Zitti e buoni”

Hanno accusato l'altra band, sempre romana ma molto più giovane, di una sorta di “plagio”. L'accusa rimane nel perimetro dell'abbigliamento, non riguarda certo la consistenza delle sette note, dato che tra le due band l'unica cosa effettivamente simile è solo ed esclusivamente la romanità di entrambe. Anche se i CdC vedrebbero pure una certa affinità negli abiti di scena… Ai post l'ardua sentenza (ve ne parleremo tra poco, nel paragrafo dedicato alle reazioni sui social dopo questa dichiarazione dei Cugini di Campagna). “I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone, IMITANDO, nel vestire I CUGINI DI CAMPAGNA. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI” , queste le parole comparse su FB, con l'aggiunta della foto di Damiano al concerto di Las Vegas degli Stones accostata a uno scatto con focus su Nick Luciani in pantaloni a strisce bianchi e rossi abbinati a giacche blu con stelle bianche. Vi mostriamo i due post dalla pagina Facebook ufficiale dei Cugini di Campagna in fondo a questo articolo, assieme a un video in cui la band si esibisce live nella cover-parodia di Zitti e buoni.

Dopo il primo post in cui gridano (il maiuscolo sui social equivale a gridare) "Basta copiare i nostri look", i Cugini di Campagna dopo poche ore hanno rilanciato, lanciando il proverbiale guanto di sfida: “Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra Zitti e buoni”.

I Cugini di Campagna si sono lamentati del fatto che i Måneskin copierebbero i loro look sul palco. Il loro sfogo su Facebook secondo alcuni sarebbe però soltanto una boutade scherzosa, male interpretata dal popolo social che si sta scagliando contro la band targata Seventies la quale, forse, voleva semplicemente regalarci una sana risata in questo uggioso lunedì, chissà. Conoscendo i Cugini di Campagna, è probabile che non si tratti di una vera accusa in toni caustici bensì di qualcosa di ascrivibile al piano giocoso, benché molti hater su Facebook, Twitter e Instagram se li stiano letteralmente mangiando vivi...

Di fronte a un pubblico in delirio, i Maneskin sono saliti sull’illustre palcoscenico con una mise a stelle e strisce che, a detta dei Cugini di Campagna, avrebbero tratto proprio da loro. Ricordiamo che recentemente la band targata anni Settanta (di cui immortale rimane la hit Anima mia, tra le altre) ci aveva offerto una cover del primo successo dei Maneskin (primo in ordine cronologico, basandoci sugli ultimi mesi, da Sanremo in poi): Zitti e buoni ovviamente, non c’è nemmeno da specificarlo.

C'è chi sta chiamando in causa Wonder Woman, Apollo Creed, le Spice Girls (Ginger Space, per l’esattezza) e perfino Uncle Sam in persona. Dopo qualche ora dal primo post, i Cugini di Campagna hanno voluto farsi sentire ancora una volta su Facebook: “Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra Zitti e buoni” (potete ascoltare la loro cover in fondo a questo articolo).

Il ritornello più frequente di questa litania social è “La sagra dei boomer”. C’è anche chi si chiede “Ma è demenza senile?” e chi liquida la questione concludendo “Sono fuori di testa”, per rimanere in tema. “Finché si incavolano i Cugini di Campagna poco male, basta non si incavoli Captain America…” è un’altra delle tantissime voci che si stanno unendo al coro.

L’ascesa al successo dei Maneskin



approfondimento

I Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones e incantano Las Vegas

Quella che stanno vivendo i Maneskin è una favola senza precedenti nella storia della musica leggera italiana.

Questi ragazzi sono partiti dal nulla (virali sono oramai i video che li ritraggono all'inizio della carriera, mentre suonano per le vie di Roma come qualunque artista di strada che si sia fatto davvero da solo).

Nel giro di pochi anni sono diventati una leggenda non soltanto in patria: si tratta del primo gruppo musicale italiano che è riuscito a esportare in maniera massiccia la propria musica. Ed è il primo a farlo cantando in inglese.



La vittoria al Festival di Sanremo è stato il trampolino di lancio per un’ascesa al successo che ancora ci sta facendo sgranare gli occhi. Non che prima non fossero già molto seguiti, sia ben chiaro. Ma il divismo pazzesco che sta tramutando Damiano David nel nuovo Mick Jagger (così come gli altri membri, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi) è letteralmente esploso negli ultimi mesi, facendo espatriare il fanatismo per i Måneskin anche all'estero. Espatriare non è però il termine giusto, dato che la passione per questi ragazzi romani rimane ben radicata anche in patria, dove anzi sono il nostro fiore all'occhiello. Critiche e “rosicamenti” vari a parte...



A consacrare la loro fama a livello globale è stata la vittoria dell'Eurovision Song Contest: da quel momento in avanti i ragazzi non si sono più fermati, nemmeno per un istante.

Ogni singolo che sfornano i Maneskin si posiziona immediatamente in cima alle classifiche; i loro concerti registrano il tutto esaurito in una manciata di minuti dall'apertura delle prevendite.

E, dulcis in fundo, mostri sacri del rock del calibro degli Stones scelgono loro per aprire il proprio concerto non in Italia (questa scelta sarebbe ovvia, dato che i Måneskin sono senza ombra di dubbio la band più famosa della storia della musica leggera italiana): a definire ancora una volta la grandezza dei giovani romani è il fatto che il loro nome sia stato scelto per aprire il live dei Rolling Stones negli Stati Uniti, quello che poche ore fa ha mandato in delirio il pubblico di Las Vegas.

E, stavolta con buona pace di Mick Jagger, più per la presenza di Damiano David…

Il leader dei Maneskin è al centro di un culto della rockstar tale da accostarlo a divi stellari che mai avremmo pensato di poter raggiungere - a livello di fama internazionale - con un nostro esponente delle sette note targate Belpaese.

Eppure Jagger non se la sta prendendo minimamente per questo passaggio di testimone generazionale: sul palco di Las Vegas ha voluto ringraziare i Maneskin, esprimendo il proprio riconoscimento e il suo affettuoso saluto nell’idioma che appartiene ai romani, benché l’idioma che li ha consacrati al successo - e al delirio tremens dei fan - sia l’inglese. “Grazie ragazzi” gli ha detto Mick Jagger.