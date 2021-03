I Cugini di Campagna hanno cantato la loro versione di "Zitti e buoni"

I Cugini di Campagna, la reunion

approfondimento

Dopo la cover di “Zitti e buoni” l'intervista ha affrontato temi più seri, come il malore di Ivano Michetti dello scorso settembre. “Mi sono alzato di notte per andare in bagno, e improvvisamente non mi sentivo bene. Mi sono messo sul letto ed ho chiamato dei miei amici della Croce Rossa che mi chiedevano cosa avessi, ma non riuscivo a parlare, sbiascicavo qualcosa di insensato. Poi sono crollato”. In quei giorni di coma Ivano ha raccontato di aver avuto una visione della Madonna che gli ha detto di ricordarsi la parabola del figlio al prodigo. Dopo pochi giorni è tornato il membro che aveva lasciato la band, Nick Luciani. Ma perché Ivano e Nick avevano litigato? La spaccatura si era verificata nel 2014, quando il cantante dalla voce angelica si era scagliato contro il fondatore del gruppo, perché si sentiva poco partecipe delle sue decisioni. Questo, secondo Luciani, "ha portato come conseguenza spettacoli sempre più scadenti, togliendo al gruppo la magia degli anni Settanta e su cui si basava”, e facendo scivolare la band “sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv”. Nick e Ivano si sono recentemente chiariti nel corso di una puntata di Live Non è la D'Urso.