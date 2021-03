Sanremo 2021, i Maneskin vincono con “Zitti e buoni”

Il rock dei Maneskin conquista la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La band lanciata da X-Factor ha battuto in finale la coppia Francesca Michielin e Fedez, secondi con "Chiamami per nome". Terzo Ermal Meta, il favorito della vigilia, con "Un milione di cose da dirti" (IL RACCONTO DELLA FINALE - LE PAGELLE - I LOOK - LO SPECIALE SANREMO).