Sanremo, è Maneskin mania al Festival

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio stanno conquistando tutti con il loro animo rock. Tra performance spettacolari e look originali, il gruppo confessa: "Siamo venuti senza aspettative a portare la nostra musica, per noi abbiamo già vinto"

L'animo rock dei Maneskin sta conquistando pubblico e critici durante il Festival di Sanremo 2021. Tra performance spettacolari e look originali che rispecchiano a pieno il marchio della band, il gruppo è in gara con "Zitti e buoni" e sta vivendo l'esperienza sul palco dell'Ariston all'insegna dell'allegria. "Ci stiamo divertendo prima di tutto - ha detto Damiano David a Sky TG24 - siamo venuti qua senza aspettative. Siamo venuti a portare la nostra musica e la nostra identità" (I LOOK DEI MANESKIN - IL TESTO DI ZITTI E BUONI - LO SPECIALE SANREMO).

"Il nostro genere non deve essere relegato alle nicchie" leggi anche Vasco Rossi: "I Maneskin sono i miei preferiti" I Maneskin hanno un obiettivo: portare la loro musica su un palco grandissimo come quello del teatro dell'Ariston per dimostrare che il loro genere non deve "essere per forza relegato alle nicchie o alle case discografiche indipendenti". "Può essere tranquillamente il genere di punta - continua il leader della band - e tornare in vetta alle classifiche".

"Risposta tra curiosità ed entusiasmo" vedi anche I cantanti di Sanremo 2021: Maneskin con "Zitti e buoni". FOTO Molti ritengono che il gruppo romano abbia colpito nel segno e i Maneskin stessi ammettono di essere più che felici dell'interesse di un pubblico variegato. "Stiamo vedendo una risposta molto bella - ha detto Damiano David - tra curiosità ed entusiasmo. Noi siamo veramente molto molto soddisfatti. Per noi abbiamo già vinto".

"Grande lavoro con Manuel Agnelli" vedi anche Sanremo 2021, tutti pazzi per il look dei Maneskin "È stata davvero incredibile la nostra performance, anche il lavoro che abbiamo fatto con Manuel in sala", ha affermato invece Thomas Raggi riferendosi alla serata dei duetti con Manuel Agnelli, che è stato il loro coach a XFactor 11. "Ci siamo proprio divisi le parti - ha proseguito - abbiamo cercato di lavorare il tutto un po' insieme, in primis con lui che è un amico. Avevamo proprio voglia di trasmettere energia, perché ci stavamo effettivamente divertendo in quell'esibizione come nelle altre. Penso che questa cosa sia arrivata anche a casa perché abbiamo letto un sacco di feedback in cui sembra che siamo riusciti veramente a bucare lo schermo".