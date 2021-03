Vasco Rossi: "I Maneskin sono i miei preferiti"

Vasco Rossi tifa per i Maneskin a Sanremo 2021. Il rocker di Zocca ha citato la band in una storia sui suoi social

“I Maneskin sono i miei preferiti”, ha detto Vasco in una delle sue storie su Instagram, taggando sotto la giovane band. Band che, nella classifica provvisoria, si è posizionata decima nell’attesa delle ultime due serate del Festival in cui sarà possibile ascoltare di nuovo “ Zitti e buoni ”.

Parlando della loro partecipazione a Sanremo e del loro inedito i Maneskin hanno detto: “Il pezzo che portiamo si chiama Zitti e buoni e parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica. Per il resto non vi anticipiamo niente e aspettiamo che siate voi a sentire il pezzo e darci le vostre impressioni”. Queste le parole del frontman Damiano. Sulle sonorità della canzone è intervenuto invece il batterista Ethan Torchio: “Le sonorità della canzone sono attualmente un mistero, però possiamo dire che rispecchiano perfettamente i Maneskin”.

Vasco Rossi e Sanremo

Il Festival di Sanremo, almeno nella forma più classica, non ha mai fatto parte dell’universo sonoro di Vasco Rossi .

Eppure nel 1982 il rocker è stato in gara tra i Big con la sua “Vado al massimo”. La performance sanremese è storia anche grazie al fatto che, al termine dell’esecuzione Vasco, si infilò il microfono in tasca con l’intento di passarlo al concorrente successivo. Dato il filo troppo corto, però, il microfono cadde dalla tasca e finì per terra facendo diffondere un boato in tutto l’Ariston. Inizialmente si disse che l’artista aveva volutamente gettato il microfono per spregio alla giuria e alla manifestazione.

L’anno successivo il rocker si è ripresentato al Festival di Sanremo con il brano “Vita spericolata”, canzone poi arrivata penultima ma diventata un enorme successo radiofonico. Nonché uno dei brani più rappresentativi della produzione artistica di Vasco Rossi e della musica italiana.

Negli anni successivi il rapporto col Festival si è limitato alla firma di alcuni brani in gara cantati da altri artisti fino a quando, nel 2005, è stato all’Ariston in qualità di superospite.