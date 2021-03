Sanremo, le censure più famose della storia del Festival

Lo stress e la serietà – quasi sempre ridicole – che circondano da sempre l'affascinante carrozzone festivaliero hanno spesso trovato sfogo in piccole e grandi storie di censura, verso artisti a lungo banditi (da Umberto Bindi in giù) ma anche verso alcune canzoni, o addirittura verso singoli versi di esse. Anche in questo secolo, le polemiche non sono mancate (basti pensare a Luca era gay , la discutibile canzone di Povia che nel 2009 raccontava la storia di un ragazzo omosessuale che “diventava” etero...), ma la Commissione Selezionatrice di Sanremo ha dato il meglio (o il peggio di sé) nei primi quarant'anni di Festival.

1959. Il primo scandalo sanremese in ordine cronologico riguarda Tua: non tanto per la canzone in sé, dal testo piuttosto innocuo (anche se i versi “tua sulla bocca tua/dolcemente mia” diventarono “tua ogni istante tua/dolcemente tua”), ma per l'interpretazione molto audace della milanese Jula De Palma, al secolo Iolanda Maria Palma, che lasciava intendere un rapporto fisico tra un uomo e una donna. Nelle settimane successive alla sua esibizione, la poverina ricevette migliaia di lettere di insulti e fu persino vittima di un'aggressione in strada. Il disco fu censurato e, a causa anche delle pressioni del Vaticano, fu imposto il divieto di radiotrasmissione: ma come spesso succede, questo aumentò il successo di Jula De Palma, che peraltro parteciperà tranquillamente alle edizioni 1960 e 1961 senza destare scandalo alcuno.

1964. Non è censura, ma un episodio significativo dei tempi quello che accadde per Tu piangi per niente, che in base al regolamento dell'epoca veniva eseguita da due artisti diversi, Richard Moser e Lilly Bonato. Nella versione al maschile, Moser cantava: “"..a che serve questa luna / se poi piangi e non mi baci / non far la stupida, non far la stupida / io voglio bene a te…". Versi che, nella versione al femminile, diventavano: "..ma non vedi questa luna / perdoniamoci coi baci / sarò una stupida, sarò una stupida / ma voglio bene a te": insomma, in entrambi i casi, la stupida piagnucolosa era sempre la donna...

1971. Donna Felicità dei Nuovi Angeli, scritta da Roberto Vecchioni, non supera nemmeno il “taglio” della severissima Commissione Selezionatrice, inquietata da un paio di passaggi: “scommettiamo che lo so/a chi darà la rosa” e ancor più l'esplicita coppia di versi “la divertiremo noi/col gioco delle noci intorno al fuoco”. Poco male: la canzone sarà uno dei grandi successi del 1971, arrivando seconda al Festivalbar e vendendo oltre un milione e mezzo di copie in tutto il mondo.