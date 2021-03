Sanremo 2021, Loredana Bertè incanta con un medley

L'artista calabrese si è esibita con i suoi più grandi successi, da "Non sono una signora" a "Sei bellissima". Ma ha portato sul palco anche una scarpa rossa, simbolo delle manifestazioni contro la violenza sulle donne. Per lei una standing ovation registrata in tv e l'apprezzamento sui social anche da parte della ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti