Festival di Sanremo 2021, al via la prima serata. DIRETTA

Loredana Bertè festeggerà il suo settantesimo compleanno sul palco del Teatro Ariston

Le parole della Regina del rock a pochi minuti dalla sua esibizione: “Il palco è la mia valvola di sfogo, senza non vivo ed è stata dura, molto dura, per me, doverci rinunciare per un anno intero. Ma siamo insieme in tutto questo, il 2020 è stato un anno difficile, a dir poco, per tutti e terribile per molti. Spero che Sanremo riporti un po' di normalità, almeno apparente, nelle case di tutti voi”.