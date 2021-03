Sanremo 2021: le pagelle della prima serata (IN AGGIORNAMENTO)

NUOVE PROPOSTE Gaudiano - Polvere da Sparo Canta i tormenti d'amore 2.0 Ha scelto l'impronta melodica e col suo vestito color confetto canta il mal d'amore, la voglia di fuga e i tormenti che restituisce uno specchio quando si è rimasti soli. Elena Faggi - Che ne so Rende il domani un oggetto di desiderio Sua la prima discesa dalla temuta scala sanremese. Ha un look da liceale di un film di fantascienza. Gioca molto col ritmo e fa delle parole tronche una linea melodica. Avincola - Goal! Avvincente come certi film in tv Un po' calciatore in vacanza a Miami, un po' guerriero della notte, tiene la voce bassa e lo sguardo alto: su entrambi vigilano due baffi da opera verdiana. E' la storia di un bisticcio che insegue un goal chiamato cambiare vita. Folcast - Scopriti Chitarra a tracolla, è il John Wayne del Festival Il vestito è color ruggine ma lui ha l'argento vivo nel fraseggio. Quando decide che la chitarra non è solo un oggetto e quando la impugna il brano decolla e il finale è una... scoperta. Indipendentemente che fuori piova o non piova.

Arisa - Potevi fare di più

La signora in Rosso è una rosa senza spine

La firma è di Gigi D'Alessio, la voce quella di Rosalba...insieme ci accompagnano in sanze di vita quotidiane consumate dalla consuetudine. I suoi occhi sono fessure dove filtra solo l'amore per se stessi.



Colapesce/Dimartino - Musica leggerissima

Fuggire dalla realtà con un ritorno al futuro

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore oggi vivremmo in un deserto. Invece siamo in un maree di ninfee (color pastello come i loro abiti) guidati da questi due cantautori siciliani. Con la loro musica leggera, anzi leggerissima, non cadremo dentro alcun buco nero. Mai.



Aiello - Ora

Esalta l'oro che germoglia nel suo Sud

Una girandola di ricordi, treni che partono e poi quelle già leggendarie tredici ore a letto..."sesso ibuprofene". Il suo sguardo malandrino è già una risposta. Bisogna stare attenti a non perderci nei silenzi delle nostre paure. Se accade ci pensa lui nella versione urlatore a farci ritrovare la strada.