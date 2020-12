La giovane attrice bolognese, classe 1995, è uno degli astri nascenti del cinema italiano. Dopo aver preso parte a film come 'Veloce come il vento', 'Youtopia' e 'Una vita spericolata', eccola di nuovo in azione nel poetico 'L'incredibile storia dell'isola delle rose'. Dall'8 gennaio la vedremo anche nella serie tv 'The Undoing - Le verità non dette', al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant