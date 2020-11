1/11 ©Getty

Andrea Arcangeli, nato a Pescara il 3 agosto del 1993, è tra i protagonisti di Romulus, la serie tv di Matteo Rovere per Sky. Dopo una serie di esperienze in teatro, nel 2012 esordisce in tv nella serie Benvenuti a tavola - Nord vs Sud. Sempre nel 2012 si trasferisce a Roma per frequentare l'università. Nel 2013 interpreta Benvolio nella miniserie internazionale Romeo e Giulietta diretta da Riccardo Donna.

