Su Sky Atlantic sta per arrivare 'Romulus', la serie tv creata da Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. L'appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV), ma intanto andiamo a conoscere il cast e i personaggi principali