Romulus, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Lazio antico, VIII secolo a.C, un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba Longa, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di tutti i villaggi. Poi c'è il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose. Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Yemos, principe di Alba, Wiros, un giovane orfano e schiavo, e la giovane vestale Ilia. Una storia di uomini e donne che scoprono come crearsi un destino anziché subirlo. Romulus è la storia epica della nascita di Roma come non è mai stata raccontata.

Su Sky Atlantic sta per arrivare 'Romulus' , la serie tv creata e realizzata da Matteo Rovere, un racconto di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. Ovviamente gli episodi trasmessi saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Romulus, il cast e i personaggi della serie tv

Andrea Arcangeli è Yemos. Principe di Alba Longa insieme all'amatissimo fratello gemello Enitos, Yemos a un certo punto, per evitare di essere ucciso durante una congiura, è costretto a fuggire, e si ritrova da solo nel bosco. Viene catturato dai Luperci, ed è così che conosce Wiros, che per lui diventa in poco tempo qualcosa di simile a un fratello. Costretto a lottare per andare avanti, rinasce e diventa un uomo nuovo. Di originili regali, è un giovane uomo che ha un grande senso dell’onore e delle tradizioni: la famiglia, l’onestà, la giustizia, il coraggio, il rispetto degli dei, la fedeltà al popolo, la non indifferenza di fronte al dolore altrui sono tutti valori che eredita dal nonno materno, Re Numitor, e che cerca di tenere alti contro ogni avversità. L’incontro con i Ruminales, però, gli farà scoprire una nuova parte di sé, più bestiale e selvaggia che lo renderà capace di reclamare ciò che gli è stato tolto.

Marianna Fontana è Ilia. Figlia di Amulius, il fratello minore di Numitor, è rinchiusa dall’età di sei anni nel tempio di Vesta ad Alba Longa, dove serve la dea feconda di cui è sacerdotessa, custodendo il fuoco sacro che non deve spegnersi mai. Anche l’amore proibito per Enitos, un amore segreto, un legame indissolubile, non è stato sufficiente a tradire quel voto. Almeno finché il destino e un terribile tradimento non le porteranno via quello che aveva di più caro. A quel punto, Ilia comincerà a combattere per divenire artefice del suo destino, senza sapere che l’unica persona al mondo di cui si fida, suo padre, le nasconde un terribile segreto.

Francesco di Napoli è Wiros. Orfano fin dalla tenerissima età e senza destino, il giovane Wiros, schiavo di Velia, parte per i Lupercalia, il rito d’iniziazione che tutti i ragazzi della città devono compiere per diventare uomini. Più bravo a parlare che a battersi, nel bosco subisce abusi, umiliazioni e torture. Qui è l’ultimo degli ultimi, il più fragile, quello esposto alle peggiori vessazioni; eppure è anche il più determinato e caparbio, pronto a tutto per sopravvivere. L’incontro con Yemos segna per lui il passaggio dalla solitudine alla fratellanza. Grazie a questo nuovo amico imparerà a fidarsi, a volere il bene di qualcun altro al di fuori di sé, a dare senza aspettarsi nulla in cambio. Il suo sarà un viaggio alla ricerca delle proprie origini.