Romulus, alla scoperta della serie tv: le location. VIDEO

'Romulus', l'attesissima serie tv creata da Matteo Rovere, una produzione Sky Original, debutterà su Sky Atlantic venerdì 6 novembre alle 21.15 (sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV). I primi due episodi verranno presentati in anteprima venerdì 23 ottobre alle 19.00 alla Festa del Cinema di Roma

Su Sky Atlantic sta per arrivare Romulus , la serie tv creata da Matteo Rovere , una storia di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. L'appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 21.15.

Una fusione tra racconto mitologico e realtà storica , con l'obiettivo di chiedersi, come spiega lo showrunner Matteo Rovere, cosa potrebbe essere successo nell’ ottavo secolo a.C. per arrivare alla nascita della leggenda che tutti conoscono: alla base di Romulus c’è questa idea, ma per metterla in atto è stato necessario affidarsi a degli esperti di quell’epoca oscura. C’è stato bisogno di andare alla scoperta delle usanze e dei costumi di quei giorni lontani, ma c’è stato anche bisogno di tornare a un certo tipo di contatto con la natura , a quei tempi assolutamente misteriosa e spesso spaventosa.

approfondimento

Romulus, ecco il trailer della serie diretta da Matteo Rovere

Nel primo episodio, per esempio, c’è una scena in cui uno dei luperci, i ragazzi di Velia che dovranno passare svariati mesi nel bosco, si chiede per l’appunto se prima o poi giungeranno alla fine di quel luogo, e Wiros, il personaggio di Francesco di Napoli, gli risponde che “il bosco è come il cielo,” pertanto non può avere fine. Ovviamente a noi contemporanei un’affermazione del genere non può che far sorridere (un po’ amaramente, peraltro, visto come abbiamo ridotto il pianeta), ma per un giovane del settecento avanti Cristo nato nella zona a sud del Tevere e abituato a non allontanarsi più di tanto dal luogo di nascita – dunque totalmente inconsapevole dell’esistenza di cose che noi diamo per scontate, come per esempio il mare – il bosco era veramente infinito.

Il sopracitato Wiros è forse il personaggio principale che, più di tutti, si ritrova a dover fare i conti con la natura a causa della sua particolare situazione. Ma per lui, più bravo con le parole che con i pugni e le armi, il bosco in fondo è un posto come un altro: anche lì, in fondo, si tratta di sopravvivere un altro giorno, e poi un giorno ancora.