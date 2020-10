Romulus, ecco il trailer della serie diretta da Matteo Rovere

Arriva dal 6 novembre su Sky e Now Tv la nuova serie prodotta da Sky Original sulla nascita di Roma. Nel cast Andrea Arcangeli, Francesco di Napoli e Marianna Fontana. E a novembre, in libreria con Harpercollins, saranno disponibili "Romulus: Il sangue della lupa" e "Romulus: La regina delle battaglie", i primi due volumi della trilogia di Luca Azzolini che allarga l’universo della serie

Il racconto epico della nascita di Roma secondo Matteo Rovere approfondimento Romulus tutte le ultime notizie sulla nuova serie Sky Original Un mondo primitivo e brutale governato dalla natura e dagli dei, da cui sorgerà uno degli imperi più grandi e potenti di sempre. Fra storia, leggenda e rivoluzione, l’epico racconto della nascita di Roma nella nuova serie Sky Original creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la TV, al tempo stesso un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che portarono alla nascita di Roma. Completamente girati in protolatino, i dieci episodi di Romulus sono diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale.

Il cast approfondimento Romulus alla Festa del Cinema di Roma, evento speciale per la serie tv Andrea Arcangeli (Trust, The Startup - Accendi il tuo futuro), Marianna Fontana (Indivisibili) e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) guidano un cast di straordinario talento. I tre vestono rispettivamente i panni di Yemos, della giovane vestale Ilia e di Wiros, tre ragazzi cresciuti nella violenza e potenza di un mondo arcaico e pericoloso, dove il destino di ogni uomo viene deciso dal potere implacabile della natura, dove tutto è sacro e in cui gli uomini sentono ovunque la presenza misteriosa e ostile degli dei. Completano il cast Giovanni Buselli (Gomorra – La serie, L’amica geniale), Silvia Calderoni (Riccardo va all’inferno), Sergio Romano (Il campione, La terza stella), Demetra Avincola (Fortunata, Loro 2), Massimiliano Rossi (Il primo re, Il vizio della speranza), Ivana Lotito (Gomorra - La serie), Gabriel Montesi (Favolacce, Made in Italy, Il primo re) e Vanessa Scalera (Lea, Imma Tataranni – Sostituto procuratore).

In libreria i primi due volumi della trilogia di Romulus approfondimento Viaggio sul set di Romulus con 7 clienti Sky: il racconto In contemporanea con la messa in onda della serie usciranno ROMULUS: IL SANGUE DELLA LUPA, e ROMULUS: LA REGINA DELLE BATTAGLIE, i primi due volumi della trilogia di romanzi che allarga l’universo narrativo di Romulus, scritta da Luca Azzolini e pubblicata da HarperCollins. Azzolini è uno dei massimi esperti italiani di fantasy e romanzo storico, autore di numerosi libri per ragazzi, al suo debutto nella narrativa per adulti. Partendo dall’idea originale della serie, ne indaga e racconta gli antefatti, i personaggi minori, la geografia, esplorando gli aspetti che nella serie, per esigenze televisive, erano stati trattati più velocemente. È la prima volta in Italia che viene creato un simile dialogo tra forme espressive diverse, al di là del semplice “adattamento”.