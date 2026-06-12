Temptation Island, Cristian e Soraya sono la quarta coppia ufficiale

Dopo aver pubblicato le clip di presentazione delle prime tre coppie, l’account Instagram del docu-reality ha condiviso le immagini di Soraya e Cristian. Filippo Bisciglia tornerà alla conduzione del programma televisivo
Soraya e Cristian sono la quarta coppia dell’edizione 2026 di Temptation Island. Il profilo Instagram della trasmissione televisiva ha pubblicato una breve clip di presentazione dei due ragazzi. La fidanzata ha raccontato: “Non condivide nulla delle mie passioni”. Nel programma anche Sabrina e Giovanni, Gabriele e Sara, Francesca e Daniele. Alla conduzione Filippo Bisciglia.
temptation island, la quarta coppia dell’edizione 2026
Dopo aver pubblicato i filmati delle prime tre coppie, l’account social del programma televisivo ha svelato i volti di altri due protagonisti: Cristian e Soraya. La ragazza ha raccontato: “Sono Soraya, ho ventitré anni e vengo da Roma, sono fidanzata con Cristian da un anno e otto mesi e lavoro nella ditta di mio padre”. Il fidanzato ha dichiarato: “Sono Cristian, ho ventotto anni e vengo da Roma. Lavoro per l’azienda del padre di Soraya”.
Soraya ha spiegato: “Scrivo io a Temptation Island perché ad oggi non so più se Cristian sia innamorato di me”. La ragazza ha aggiunto: “Non condivide nulla delle mie passioni, io ho ventitré anni, quindi voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare perché il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese”.
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Temptation Island 2026, Sabrina e Giovanni sono la terza coppia
Tra i protagonisti dell’edizione 2026 del programma anche Sabrina e Giovanni. La ragazza ha raccontato: “Decido di partecipare a Temptation perché non sono più sicura di essere innamorata di lui. Nell’ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione che ha fatto emergere ancora più dubbi nei suoi confronti”. Inoltre, presenti Danilo e Francesca per volontà della ragazza, Gabriele e Sara per decisione del fidanzato. Gabriele ha dichiarato: "Sono innamoratissimo di Sara, ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva".
Filippo Bisciglia, nato a Roma nel giugno del 1977, tornerà alla guida del del docu-reality. Dopo essersi classificato al secondo posto alla sesta edizione del Grande Fratello, il conduttore ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo fino a prendere le redini di Temptation Island nel 2014.
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Temptation Island, quali coppie stanno ancora insieme?
Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice