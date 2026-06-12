Temptation Island, Cristian e Soraya sono la quarta coppia ufficiale

Soraya e Cristian sono la quarta coppia dell’edizione 2026 di Temptation Island . Il profilo Instagram della trasmissione televisiva ha pubblicato una breve clip di presentazione dei due ragazzi. La fidanzata ha raccontato: “Non condivide nulla delle mie passioni”. Nel programma anche Sabrina e Giovanni, Gabriele e Sara, Francesca e Daniele. Alla conduzione Filippo Bisciglia .

temptation island, la quarta coppia dell’edizione 2026

Dopo aver pubblicato i filmati delle prime tre coppie, l’account social del programma televisivo ha svelato i volti di altri due protagonisti: Cristian e Soraya. La ragazza ha raccontato: “Sono Soraya, ho ventitré anni e vengo da Roma, sono fidanzata con Cristian da un anno e otto mesi e lavoro nella ditta di mio padre”. Il fidanzato ha dichiarato: “Sono Cristian, ho ventotto anni e vengo da Roma. Lavoro per l’azienda del padre di Soraya”.

Soraya ha spiegato: “Scrivo io a Temptation Island perché ad oggi non so più se Cristian sia innamorato di me”. La ragazza ha aggiunto: “Non condivide nulla delle mie passioni, io ho ventitré anni, quindi voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare perché il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese”.