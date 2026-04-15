Chi è Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island

Fracesco Chiofalo, oggi seguitissimo influencer, è tra gli ospiti della nuova edizione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Le anticipazioni svelano il tono dell'intervista. "Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: famo trecentocinquanta", gli ha chiesto la conduttrice. La replica? "Sono stato un po’ parsimonioso!". In merito all'intervento agli occhi, invece, ha spiegato: "Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato".