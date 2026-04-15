Chi è Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island

Chi è Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island che ha cambiato colore agli occhiSpettacolo
Introduzione
Negli anni Chiofalo ha costruito una carriera da influencer con quasi due milioni di follower, attraversando momenti difficili come la diagnosi di un tumore al cervello e sottoponendosi a una serie di interventi estetici sempre più audaci
Quello che devi sapere
Da personal trainer a influencer
Francesco Chiofalo, personal trainer romano classe 1989, è diventato un volto noto al grande pubblico grazie a Temptation Island nel 2017. Negli anni ha costruito una carriera da influencer con quasi due milioni di follower, attraversando momenti difficili come la diagnosi di un tumore al cervello e una serie di interventi estetici sempre più audaci. Il più discusso? La cheratopigmentazione, che gli ha trasformato le iridi da marrone scuro ad azzurro intenso, scatenando polemiche e un acceso dibattito online. Nel 2026 è tornato alla ribalta come ospite del programma Belve su Rai 2.
Il debutto in tv
Nel 2017 Chiofalo approda in televisione partecipando a Temptation Island, con l'allora fidanzata Selvaggia Roma. Durante il reality conquista il pubblico con il suo carattere sopra le righe, tanto da guadagnarsi il soprannome affettuoso di "Lenticchio". Dopo la fine del programma rimane nell'orbita televisiva, tornando negli studi di Uomini e Donne e partecipando nel 2022 a La pupa e il secchione, dove si classifica terzo insieme alla sua compagna di avventura Valentina Matteucci.
La vita sentimentale
La storia con Selvaggia Roma dura dal 2012 al 2018. Dopo la rottura arriva la relazione con Antonella Fiordelisi e poi, in seguito, quella con Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della celebre casa di moda. Ogni relazione è stata vissuta in modo molto pubblico, diventando spesso argomento di gossip e discussione sui social.
Il tumore al cervello e l'epilessia
Il capitolo più drammatico della vita di Francesco Chiofalo riguarda la salute. Nel 2018 riceve la diagnosi di un tumore benigno al cervello, un meningioma, che lo porta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico nel 2019. Quell'esperienza diventa per lui uno spartiacque: ha raccontato di aver vissuto momenti di grande paura, descrivendo la scoperta come una sorta di "bomba a orologeria", e il risveglio post-operatorio come uno dei momenti più intensi della sua vita. Le conseguenze neurologiche non sono subito scomparse: nel 2024 viene ricoverato a causa di un attacco epilettico, complicanza legata all'intervento precedente e alla formazione di una camera d'aria. Da lì la diagnosi di epilessia.
La chirurgia estetica
Nel corso degli anni Chiofalo si è sottoposto a numerosi ritocchi. A Le Iene ha rivelato di aver speso complessivamente oltre centomila euro in interventi chirurgici, tra orecchie, naso, zigomi e denti. La sua trasformazione estetica è diventata parte integrante della sua identità pubblica e del suo racconto sui social.
L'operazione agli occhi: la cheratopigmentazione
Nella primavera del 2024, Francesco Chiofalo fa scalpore sottoponendosi a una cheratopigmentazione, intervento giudicato piuttosto rischioso da molti medici piuttosto, che gli ha permesso di modificare il colore delle iridi da marrone ad azzurro. Dopo settimane di silenzio e convalescenza, mostra il risultato sui social dichiarando di aver realizzato un sogno che gli sembrava impossibile. La reazione del web è stata violenta: insulti, minacce e cyberbullismo lo travolgono, ma lui risponde con determinazione, ribadendo il diritto di chiunque a scegliere come apparire. La vicenda ha avuto anche un risvolto burocratico inaspettato: il passaporto di Chiofalo riportava ancora il colore degli occhi originale, rendendolo di fatto non valido per viaggiare all'estero, poiché in Italia non esiste una procedura standard per aggiornare quel dato sui documenti d'identità.
L'ospitata a Belve
Fracesco Chiofalo, oggi seguitissimo influencer, è tra gli ospiti della nuova edizione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Le anticipazioni svelano il tono dell'intervista. "Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: famo trecentocinquanta", gli ha chiesto la conduttrice. La replica? "Sono stato un po’ parsimonioso!". In merito all'intervento agli occhi, invece, ha spiegato: "Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato".