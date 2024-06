Francesco Chiofalo ha cambiato colore degli occhi: il prima e dopo

Francesco Chiofalo ha cambiato colore degli occhi. Ora, al posto del castano intenso d'un tempo, quasi nero, vi è l'azzurro a lungo sognato.

"Questo è il mio nuovo colore di occhi, il colore che porterò con me per tutta la vita", ha scritto su Instagram il modello e influencer. Spiegando che, nonostante gli attacchi subiti per via dell'operazione, non si vergogna a mostrarli. Lui i suoi nuovi occhi li ama: sono il raggiungimento d'un sogno che gli è sempre sembrato irraggiungibile. E poco importa se, quella sua scelta, a molti non è piaciuta.

L'intervento agli occhi di Francesco Chiofalo

Lo scorso 21 aprile, Francesco Chiofalo - romano classe 1989, diventato famoso per aver partecipato a Temptation Island e a La pupa e il secchione - ha registrato l'ultimo video con gli occhi del colore "originale". "So che verrò sommerso di critiche… Ma voglio ricordare a tutti che non sto facendo del male a nessuno e che ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita", scriveva a corredo del filmato. Il giorno successivo si mostrava pronto a entrare in sala operatoria, per sottoporsi a quello che - a detta di molti - è tra gli interventi di chirurgia estetica più pericolosi al mondo.

Al suo fianco la fidanzata, Drusilla Gucci. Che, di quell'intervento, non è mai stata troppo convinta. "Non sei più te", la si sente dire in un video registrato durante la degenza in ospedale.

Sono seguiti giorni di silenzio, fino a quando - con un nuovo video - Francesco Chiofalo ha spiegato di non volersi mostrare coi nuovi occhi per via degli insulti e delle minacce di morte ricevute in direct. Fino ad oggi. Quando, con un reel, ha scelto di mostrare a tutti il risultato dell'operazione. "In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori: sono stato vittima di cyberbullismo, è stato un tutti contro uno vermente di cattivo esempio e totalmente ingiusto", ha spiegato. Per poi affermare ognuno dovrebbe poter decidere che fare della sua pelle. E che, in fondo, a tutti piacerebbe poter scegliere di che colore avere gli occhi.