Katie Holmes e Tom Cruise, la figlia Suri cambia il cognome del padre

Stando a quanto riportato in esclusiva da PageSix, Suri avrebbe deciso di tagliare i rapporti con suo padre cambiando legalmente il cognome prima di partire per il college in Pennsylvania. Al momento la ragazza, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, non ha rilasciato dichiarazioni
Come rivelato in esclusiva da PageSix, Suri, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, ha cambiato legalmente il cognome in Noelle, secondo nome di sua madre. La ragazza, nata il 18 aprile 2006, ha così deciso di tagliare i rapporti con il padre. Al momento Suri Noelle non ha rilasciato dichiarazioni.
katie holmes e tom cruise, la figlia suri cambia il cognome
Come ricostruito da PageSix, Suri avrebbe deciso di tagliare i rapporti con suo padre cambiando legalmente il cognome prima di partire per il college in Pennsylvania. Stando a quanto ricostruito, la ragazza, classe 2006, avrebbe optato per Noelle, secondo nome di sua madre. Inoltre, secondo quanto riportato, Tom Cruise non vedrebbe sua figlia da molti anni. Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni.
Tom Cruise e Katie Holmes (FOTO) hanno formato una delle coppie più popolari del mondo dorato di Hollywood. Dopo quasi sei anni di matrimonio, nel giugno del 2012 Katie Holmes ha firmato le carte per il divorzio mettendo un punto alla storia d’amore. Negli anni successivi i due attori hanno sempre mantenuto grande riserbo sulla relazione.
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Tom Cruise (FOTO) è tra i volti più celebri del grande schermo. Oltre al franchise Mission: Impossible, l’attore ha recitato in numerose pellicole di enorme successo, ricordiamo Nato il quattro luglio, Jerry Maguire, Magnolia, Codice d'onore, Eyes Wide Shut, L'ultimo samurai, Collateral ed Edge of Tomorrow - Senza domani. Inoltre, Tom Cruise ha collezionato vari riconoscimenti, ricordiamo ad esempio le tre statuette vinte ai Golden Globe.
Katie Holmes ha dato inizio alla sua carriera affermandosi con l’interpretazione di Joey Potter nella serie tv Dawson's Creek. Nel cast James Van Der Beek, Joshua Jackson e Michelle Williams. Tra i film di Katie Holmes citiamo Wonder Boys, Batman Begins, Il cavaliere oscuro, The Giver - Il mondo di Jonas e The Secret - La forza di sognare.
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Le due star statunitensi, ex attori di 'Dawson's Creek', hanno presentato al Festival di New York la nuova pellicola scritta e diretta da Holmes infiammando i fan fin dal loro arrivo sul red carpet dove hanno posato sorridenti e complici. A distanza di oltre venticinque anni dal cult televisivo, tutto è cambiato tranne il loro rapporto e la forte sintonia sul set A cura di Vittoria Romagnuolo