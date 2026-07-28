Katie Holmes e Tom Cruise, la figlia Suri cambia il cognome del padre

Stando a quanto riportato in esclusiva da PageSix, Suri avrebbe deciso di tagliare i rapporti con suo padre cambiando legalmente il cognome prima di partire per il college in Pennsylvania. Al momento la ragazza, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, non ha rilasciato dichiarazioni Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Come rivelato in esclusiva da PageSix, Suri, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, ha cambiato legalmente il cognome in Noelle, secondo nome di sua madre. La ragazza, nata il 18 aprile 2006, ha così deciso di tagliare i rapporti con il padre. Al momento Suri Noelle non ha rilasciato dichiarazioni.

katie holmes e tom cruise, la figlia suri cambia il cognome Come ricostruito da PageSix, Suri avrebbe deciso di tagliare i rapporti con suo padre cambiando legalmente il cognome prima di partire per il college in Pennsylvania. Stando a quanto ricostruito, la ragazza, classe 2006, avrebbe optato per Noelle, secondo nome di sua madre. Inoltre, secondo quanto riportato, Tom Cruise non vedrebbe sua figlia da molti anni. Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni. Tom Cruise e Katie Holmes (FOTO) hanno formato una delle coppie più popolari del mondo dorato di Hollywood. Dopo quasi sei anni di matrimonio, nel giugno del 2012 Katie Holmes ha firmato le carte per il divorzio mettendo un punto alla storia d’amore. Negli anni successivi i due attori hanno sempre mantenuto grande riserbo sulla relazione. Approfondimento Katie Holmes, chi è il nuovo fidanzato Jason Bard Yarmosky