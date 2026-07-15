Katie Holmes mano nella mano con l'artista Jason Bard Yarmosky

L'attrice ha partecipato con il nuovo compagno alla proiezione del film The Invite – Il piacere è tutto nostro di Olivia Wilde a New York. "Erano davvero carini insieme”, ha dichiarato una fonte esclusiva alla rivista People Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Katie Holmes è stata avvistata mano nella mano con il nuovo compagno, l’artista newyorkese Jason Bard Yarmosky. Il 10 luglio l’attrice, 47 anni, ha partecipato insieme a lui alla proiezione del film The Invite – Il piacere è tutto nostro di Olivia Wilde, organizzata dalla Cinema Society presso il Regal UA di East Hampton. “Lui le sussurrava all’orecchio e lei rideva, sembravano molto a loro agio insieme e aveva il sorriso stampato in faccia per tutta la sera”, ha dichiarato un testimone oculare alla rivista People. “Sono rimasti seduti vicini durante il film, a un certo punto lei ha appoggiato la testa sulla sua spalla. Erano davvero carini insieme”. Nonostante non abbiano posato insieme per le foto, stando alle parole della fonte i due sono stati poi visti “chiacchierare con gli amici” all’afterparty dell’evento presso il The Boat House.

CHI È JASON BARD YARMOSKY Come si legge sul sito di Jason Bard Yarmosky, l’artista è noto per i dipinti e i disegni incentrati sui temi del tempo, dell’invecchiamento e della memoria, argomenti che lo affascinano sin dall’infanzia. Nato nel 1987 a New York, “ha sviluppato un legame con queste idee grazie allo stretto rapporto con i nonni, che avevano 60 anni più di lui. Crescendo, frequentava spesso i musei, dove notava l’aspetto storico della bellezza idealizzata, che spesso enfatizzava la giovinezza, ma desiderava una prospettiva più ampia che riflettesse un’esperienza personale più vasta”. Inoltre, “per oltre 10 anni, i suoi nonni sono stati i soggetti dei suoi ritratti, aiutandolo a esplorare i complessi aspetti dell'invecchiamento, tra cui la vulnerabilità, la cura, la saggezza e l'umorismo. Queste opere sono diventate una celebrazione dell'invecchiamento, in contrapposizione alle tendenze culturali che sminuiscono la gioia, l'individualità e la dignità nella terza età”. Dopo aver ottenuto il diploma alla School of Visual Arts di New York nel 2010, Yarmosky ha esposto le sue opere in vari musei degli Stati Uniti, incluso il Brooklyn Museum of Art. Più recentemente, la serie di ritratti intitolata Donne senza tempo a New York è stata esposta nelle vetrine del negozio Bergdorf Goodman sulla Fifth Avenue a New York. Approfondimento Michelle Williams reciterebbe ancora con Katie Holmes e Joshua Jackon