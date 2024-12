Katie Holmes, nessun fondo fiduciario di Tom Cruise per la figlia Suri

Cinema

Va in onda martedì 10 dicembre, su Canale 5, il sequel del film del 1986. Un Tom Cruise in gran spolvero è tornato a vestire i panni di Pete 'Maverick' Mitchell nella nuova avventura ambientata più di 30 anni dopo l'emozionate finale di Top Gun, ma non è lui l'unica superstar della pellicola

In Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly è Penny Benjamin, proprietaria di un pub e vecchia fiamma del personaggio interpretato da Tom Cruise. Attrice ed ex modella, Connelly ha debuttato come attrice in C'era una volta in America di Sergio Leone, ma è diventata famosa grazie a film come Dark City, Requiem for a Dream e Pollock. Nel 2002 ha vinto l'Oscar per A Beautiful Mind