Geolier, la possibile scaletta del concerto a San Siro

geolier a milano, la possibile scaletta

Dopo il successo dell’album Tutto è possibile, uscito nel gennaio di quest’anno e certificato doppio disco di platino, Geolier è ora impegnato con il tour negli stadi. Sabato 13 giugno il rapper (FOTO) porterà la sua musica sul palco di San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 20.30. Al momento il rapper non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato dal sito di Radio 105, questi i brani eseguita al concerto di Termoli:

El pibe de oro

Nu parl, nu sent, nu vec

081

M vulev fa ruoss

Scumpar

Capo

1H

Si stat tu

So fly

2 secondi

Che sol oggi

Money

Ultima Poesia

X Caso

M manc

2 giorni di fila

Stelle

Napoletano

Mai per sempre

Per sempre

Chiagne

Moncler

Fotografia

Episodio d’amore

Vogl sul a te

Na catena

Amo ma chi ti sap

Cadillac

Facil Facil

Un ricco e un povero

Canzone d’amore

Il male che mi fai

64 bars

P’ Secondigliano

Tutto è possibile

Sonnambulo

I P’me, Tu P’ te

Come vuoi

A Napoli non piove

Give you my love