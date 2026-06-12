Geolier, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Nelle prossime settimane Geolier proseguirà la tournée con gli appuntamenti in programma allo stadio Olimpico di Roma e allo stadio Franco Scoglio di Messina. Inoltre, il rapper sarà protagonista di tre concerti sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli
Dopo la data zero all’Arena del Mare di Termoli, il 13 giugno Geolier debutterà allo stadio San Siro. Successivamente, il rapper sarà in concerto a Roma, Messina e Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live in programma a Milano: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
geolier a milano, la possibile scaletta
Dopo il successo dell’album Tutto è possibile, uscito nel gennaio di quest’anno e certificato doppio disco di platino, Geolier è ora impegnato con il tour negli stadi. Sabato 13 giugno il rapper (FOTO) porterà la sua musica sul palco di San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 20.30. Al momento il rapper non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato dal sito di Radio 105, questi i brani eseguita al concerto di Termoli:
- El pibe de oro
- Nu parl, nu sent, nu vec
- 081
- M vulev fa ruoss
- Scumpar
- Capo
- 1H
- Si stat tu
- So fly
- 2 secondi
- Che sol oggi
- Money
- Ultima Poesia
- X Caso
- M manc
- 2 giorni di fila
- Stelle
- Napoletano
- Mai per sempre
- Per sempre
- Chiagne
- Moncler
- Fotografia
- Episodio d’amore
- Vogl sul a te
- Na catena
- Amo ma chi ti sap
- Cadillac
- Facil Facil
- Un ricco e un povero
- Canzone d’amore
- Il male che mi fai
- 64 bars
- P’ Secondigliano
- Tutto è possibile
- Sonnambulo
- I P’me, Tu P’ te
- Come vuoi
- A Napoli non piove
- Give you my love
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Nelle prossime settimane Geolier proseguirà la tournée con gli appuntamenti in programma allo stadio Olimpico di Roma e allo stadio Franco Scoglio di Messina. Infine, il rapper sarà protagonista di tre concerti sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questo il calendario del tour:
- 19 giugno, Roma - Stadio Olimpico
- 23 giugno, Messina - Stadio Franco Scoglio
- 26 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 28 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
Inoltre, il 2 luglio Geolier darà il via al tour negli stadi con il concerto in scena all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Previsti show anche a Bari, Riccione e infine Santa Maria del Cedro. Ecco le date della tournée:
- 2 luglio, Firenze - Ippodromo del Visarono
- 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
- 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
- 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri
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