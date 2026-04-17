Geolier, testo e significato del singolo Stelle che esce oggi

Dopo il successo travolgente di Tutto è possibile, l'album certificato doppio platino che ha dominato le classifiche, Geolier torna protagonista con il nuovo singolo Stelle, in uscita venerdì 17 aprile.

Il brano si muove su un registro intimo e personale, trasformandosi in una vera e propria dichiarazione emotiva: al centro ci sono gratitudine e amore, raccontati con una sincerità che mette in luce il lato più vulnerabile dell'artista.

L'uscita arriva a pochi mesi dal via del Geolier Stadi 2026, con tre date già sold out al Maradona di Napoli.

Il testo di Stelle

Si te ne vaje, me ne vengo cu'tté

Nun me fa male cu mille parole

Comme s'acchiappa na stella si cade?

I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù

Che vita fosse si nn'ce fossemo 'ncuntrate maje?

Nun te può accorgere quant'è tutt''o bene ca me faje

Nun saje risponnere quando te faccio na domanda

Pecché sî 'o sole pure quando è na brutta jurnata

Tu nun dice maje addio, nun se pò maje sapé, nun se pò maje capí

O pecché tutto passa, pure quanno ce chiagnе e aggio rischiato 'e murí

Forse è ovеro ca in fondo ognuno tene nu modo diverso 'e suffrí

Forse è overo ca 'o mare se regne ch''e lacreme noste

Si te ne vaje, me ne vengo cu'tté

Nun me fà male cu mille parole

Comme s'acchiappa na stella si cade?

I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù

Ma sott'ê stelle, stelle, stelle, stelle, stelle

Me domandaste qual è ch'assumiglia a tte

Nn'ce sta na stella, stella, stella, stella, stella

I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù

'O cielo cagna forma

'A vita se fa corta

'O bene se fa ammore

E l'alba addiventa cchiù bella d''o tramonto

Damme nu vaso luongo

Chillo ca nun te scuorde

Pecché è 'a voce toja ca 'int'â vita mia fa da sottofondo

Damme n'atu ricordo che m'astipo 'int'ô core

E nun sia maje te ne vaje e t''o puorte cu'tté

Tu sî 'a bella nutizia, tu sî 'a forma d''o viento

Ca nun vide ma siente sempe

I' vulesse riuscí a me 'nventà na parola

Ca racchiuda tutt''o bbene ca tu me faje a me

I' vulesse riuscí a nascere ancora pe tené cchiù tiempo cu'tté

Si te ne vaje, me ne vengo cu'tté

Nun me fà male cu mille parole

Comme s'acchiappa na stella si cade?

I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù

Ma sott'ê stelle, stelle, stelle, stelle, stelle

Me domandaste qual è ch'assumiglia a tte

Nn'ce sta na stella, stella, stella, stella, stella

I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù