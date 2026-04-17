Geolier, testo e significato del singolo Stelle che esce oggi

Nel nuovo brano dell'artista, la stella diventa simbolo di ciò che illumina ma non si possiede mai del tutto: l'amore più puro resta sempre un po' lontano, e proprio per questo continua a brillare
Dopo il successo travolgente di Tutto è possibile, l'album certificato doppio platino che ha dominato le classifiche, Geolier torna protagonista con il nuovo singolo Stelle, in uscita venerdì 17 aprile.
Il brano si muove su un registro intimo e personale, trasformandosi in una vera e propria dichiarazione emotiva: al centro ci sono gratitudine e amore, raccontati con una sincerità che mette in luce il lato più vulnerabile dell'artista.
L'uscita arriva a pochi mesi dal via del Geolier Stadi 2026, con tre date già sold out al Maradona di Napoli.
Il testo di Stelle
Si te ne vaje, me ne vengo cu'tté
Nun me fa male cu mille parole
Comme s'acchiappa na stella si cade?
I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù
Che vita fosse si nn'ce fossemo 'ncuntrate maje?
Nun te può accorgere quant'è tutt''o bene ca me faje
Nun saje risponnere quando te faccio na domanda
Pecché sî 'o sole pure quando è na brutta jurnata
Tu nun dice maje addio, nun se pò maje sapé, nun se pò maje capí
O pecché tutto passa, pure quanno ce chiagnе e aggio rischiato 'e murí
Forse è ovеro ca in fondo ognuno tene nu modo diverso 'e suffrí
Forse è overo ca 'o mare se regne ch''e lacreme noste
Si te ne vaje, me ne vengo cu'tté
Nun me fà male cu mille parole
Comme s'acchiappa na stella si cade?
I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù
Ma sott'ê stelle, stelle, stelle, stelle, stelle
Me domandaste qual è ch'assumiglia a tte
Nn'ce sta na stella, stella, stella, stella, stella
I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù
'O cielo cagna forma
'A vita se fa corta
'O bene se fa ammore
E l'alba addiventa cchiù bella d''o tramonto
Damme nu vaso luongo
Chillo ca nun te scuorde
Pecché è 'a voce toja ca 'int'â vita mia fa da sottofondo
Damme n'atu ricordo che m'astipo 'int'ô core
E nun sia maje te ne vaje e t''o puorte cu'tté
Tu sî 'a bella nutizia, tu sî 'a forma d''o viento
Ca nun vide ma siente sempe
I' vulesse riuscí a me 'nventà na parola
Ca racchiuda tutt''o bbene ca tu me faje a me
I' vulesse riuscí a nascere ancora pe tené cchiù tiempo cu'tté
Si te ne vaje, me ne vengo cu'tté
Nun me fà male cu mille parole
Comme s'acchiappa na stella si cade?
I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù
Ma sott'ê stelle, stelle, stelle, stelle, stelle
Me domandaste qual è ch'assumiglia a tte
Nn'ce sta na stella, stella, stella, stella, stella
I' nun 'a trovo cchiù, nun 'a voglio cchiù
Il significato
Stelle è una dedica in musica che racconta la paura di chi ha trovato un amore così grande da temere costantemente la sua fine.
Geolier ammette che la presenza dell'altra persona ha cambiato la sua vita: lei è il sole anche nelle giornate brutte, e la sua voce è il suo sottofondo preferito. Per l'artista, la persona che ama rappresenta la sua stella: un punto di riferimento unico, prezioso e assolutamente introvabile altrove. La stella diventa così simbolo di ciò che illumina ma non si possiede mai del tutto: l'amore più puro resta sempre un po' lontano, e proprio per questo continua a brillare.
In Stelle, l'amore trasforma dunque il sentimento in qualcosa di più urgente, rendendo la vita più corta e i baci più lunghi, necessari per creare ricordi che non svaniscono nel tempo.