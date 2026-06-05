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Geolier, è uscito il nuovo singolo Autorità

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo la tournée negli stadi, in partenza sabato 6 giugno a Termoli, il rapper sarà protagonista di quattro show estivi nelle città di Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro

A gennaio Geolier ha pubblicato l’album Tutto è possibile, certificato disco di platino. Ora, il rapper ha lanciato il nuovo brano Autorità. Il videoclip della canzone ha superato 300.000 visualizzazioni su YouTube in poche ore. Attesa per la partenza della tournée negli stadi.

geolier, è uscito il nuovo singolo autorità

A pochi mesi dall’uscita dell’album Tutto è possibile, il rapper (FOTO) ha lanciato il nuovo brano Autorità. Nella canzone Geolier riflette su varie tematiche: dalle origini all’appartenenza sociale. Immagini dirette per un racconto in musica. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip della canzone totalizzando più di 300.000 visualizzazioni su YouTube in breve tempo.

 

Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena rap. Tra i suoi successi ricordiamo l’album Il coraggio dei bambini, certificato con ben otto dischi di platino. Per quanto riguarda i brani, citiamo Money, Come vuoi, I p' me, tu p' te ed Episodio d'amore. Ecco il testo di Autorità:

 

Me prudeno 'e mmane, o songo sorde o mazzate

Ma va bbuono in entrambi i casi

'O Napule m''o veco sulo dint'â curva A

Mica 'int'â tribuna autorità, i' tengo autorità

Palazze saglieno, guagliune sanguinano

Chioveno colpe e nu riparo 'o truove sott'a ll'ala 'e ll'angelo

'O pitbull mio m'allecca 'e mmane, a te te piscia 'nterra 'e ppiede

Isso me rivela 'e 'nfame, m'è fedele

Straccia 'a pellicola 'ncopp'ô sedile

Tatuaggie 'e nu mitra 'ncopp'ô 'mbellico

Cullane appеse 'nganna e ogne tanto oscillano

Ognе singolo è nu platino, l'oro 'o metteno 'e zingare

M'assetto 'nterra, comme 'o generale 'e faccio genuflettere

Nu frate a mezzanotte cagna comme Cenerentola

'Int'â vita o sî scrittore o sî sulamente l'interprete

'A famme me fa assaje cchiù paura 'e nu proiettile

Lampiune stanne appicciate, famiglie stanno astrignute

Ca 'o friddo si vene mette tutt''e quatte sott'a nu plaid

Criature sott'ê diec'anne so' cchiù gruosse d''e pate

Nuje stamme fernenno 'o cash, nn'sia maje, chi 'e dà tutte 'sti stipendi?

E, si tuocche a uno 'e nuje, tuocche a tutt''e quante

Si faje male a uno 'e nuje, c''o faje a tutt''e quante

'O criaturo tene famme, se sta sciupanno

E tutt''o sanghe ca 'e caduto se sta asciuttanno

E, si tuocche a uno 'e nuje, tuocche a tutt''e quante

Si fa male, dico: "Bbuono, sto maturanno"

'O criaturo tene famme, se sta sciupanno

E tutt''o sanghe ca 'e caduto se sta asciuttanno

Yeah, ah

Si overo sî, nun te presient

Nun t'ammisurà cu nuje, c'arrive 'e ppiede, arrivederci

Nu cane affila 'e diente danno 'e muorze 'int'â corteccia

E, quando tene famme, mangia pure 'int'â munnezza

'O ruggito d''o lione 'int'â foresta detta legge

Nu frate nn'tene 'a vocca, manco ll'uocchie, manco 'e rrecchie

Pecché passanno 'o tiempo forse è meglio a nn''e tené

Ce l'aggio chiesto a Dio pecché, però nn'm'ha 'itto niente

Quando fa friddo, c'astrignimmo

È sulo na raggione pe rimané sempe unite

So' stato tradito 'a chi nun 'ess''a maje tradito

Me ne faccio na raggione e m'allecco tutt'e ferite

Ma i' che me ne faccio 'e 'sti sorde garantite?

'St'aereo è otto poste e sulamento ddoje so' chine

'A casa mia s'affaccia a mmare e 'o saccio sulo pe sentito dirE

Nun ce stongo maje, s''a godeno 'e filippine

Lampiune stanne appicciate, famiglie stanno astrignute

Ca 'o friddo si vene mette tutt''e quatte sott'a nu plaid

Criature sott'ê diec'anne so' cchiù gruosse d''e pate

Nuje stamme fernenno 'o cash, nn'sia maje, chi 'e dà tutte 'sti stipendi?

E, si tuocche a uno 'e nuje, tuocche a tutt''e quante

Si faje male a uno 'e nuje, c''o faje a tutt''e quante

'O criaturo tene famme, se sta sciupanno

E tutt''o sanghe ca 'e caduto se sta asciuttanno

E, si tuocche a uno 'e nuje, tuocche a tutt''e quante

Si fa male, dico: ‘Bbuono, sto maturanno’

'O criaturo tene famme, se sta sciupanno

E tutt''o sanghe ca 'e caduto se sta asciuttanno

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Geolier, la possibile scaletta del concerto a Termoli

Sabato 6 giugno Geolier sarà in concerto all’Arena del Mare di Termoli per la prima data della tournée negli stadi. Successivamente, il rapper porterà la sua musica allo stadio San Siro di Milano, allo stadio Olimpico di Roma, allo stadio Franco Scoglio di Messina e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ecco il calendario:

  • 6 giugno, Termoli - Arena del Mare
  • 13 giugno, Milano - Stadio San Siro
  • 19 giugno, Roma - Stadio Olimpico
  • 23 giugno, Messina - Stadio Franco Scoglio
  • 26 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 28 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

 

Dopo la fine della tournée negli stadi, il rapper darà il via al tour estivo con i quattro show in programma a Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Questi tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 2 luglio, Firenze - Ippodromo del Visarono
  • 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
  • 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
  • 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri

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