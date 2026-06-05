Dopo la tournée negli stadi, in partenza sabato 6 giugno a Termoli, il rapper sarà protagonista di quattro show estivi nelle città di Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro
A gennaio Geolier ha pubblicato l’album Tutto è possibile, certificato disco di platino. Ora, il rapper ha lanciato il nuovo brano Autorità. Il videoclip della canzone ha superato 300.000 visualizzazioni su YouTube in poche ore. Attesa per la partenza della tournée negli stadi.
geolier, è uscito il nuovo singolo autorità
A pochi mesi dall’uscita dell’album Tutto è possibile, il rapper (FOTO) ha lanciato il nuovo brano Autorità. Nella canzone Geolier riflette su varie tematiche: dalle origini all’appartenenza sociale. Immagini dirette per un racconto in musica. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip della canzone totalizzando più di 300.000 visualizzazioni su YouTube in breve tempo.
Nel corso degli anni Geolier si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena rap. Tra i suoi successi ricordiamo l’album Il coraggio dei bambini, certificato con ben otto dischi di platino. Per quanto riguarda i brani, citiamo Money, Come vuoi, I p' me, tu p' te ed Episodio d'amore. Ecco il testo di Autorità:
Me prudeno 'e mmane, o songo sorde o mazzate
Ma va bbuono in entrambi i casi
'O Napule m''o veco sulo dint'â curva A
Mica 'int'â tribuna autorità, i' tengo autorità
Palazze saglieno, guagliune sanguinano
Chioveno colpe e nu riparo 'o truove sott'a ll'ala 'e ll'angelo
'O pitbull mio m'allecca 'e mmane, a te te piscia 'nterra 'e ppiede
Isso me rivela 'e 'nfame, m'è fedele
Straccia 'a pellicola 'ncopp'ô sedile
Tatuaggie 'e nu mitra 'ncopp'ô 'mbellico
Cullane appеse 'nganna e ogne tanto oscillano
Ognе singolo è nu platino, l'oro 'o metteno 'e zingare
M'assetto 'nterra, comme 'o generale 'e faccio genuflettere
Nu frate a mezzanotte cagna comme Cenerentola
'Int'â vita o sî scrittore o sî sulamente l'interprete
'A famme me fa assaje cchiù paura 'e nu proiettile
Lampiune stanne appicciate, famiglie stanno astrignute
Ca 'o friddo si vene mette tutt''e quatte sott'a nu plaid
Criature sott'ê diec'anne so' cchiù gruosse d''e pate
Nuje stamme fernenno 'o cash, nn'sia maje, chi 'e dà tutte 'sti stipendi?
E, si tuocche a uno 'e nuje, tuocche a tutt''e quante
Si faje male a uno 'e nuje, c''o faje a tutt''e quante
'O criaturo tene famme, se sta sciupanno
E tutt''o sanghe ca 'e caduto se sta asciuttanno
E, si tuocche a uno 'e nuje, tuocche a tutt''e quante
Si fa male, dico: "Bbuono, sto maturanno"
'O criaturo tene famme, se sta sciupanno
E tutt''o sanghe ca 'e caduto se sta asciuttanno
Yeah, ah
Si overo sî, nun te presient
Nun t'ammisurà cu nuje, c'arrive 'e ppiede, arrivederci
Nu cane affila 'e diente danno 'e muorze 'int'â corteccia
E, quando tene famme, mangia pure 'int'â munnezza
'O ruggito d''o lione 'int'â foresta detta legge
Nu frate nn'tene 'a vocca, manco ll'uocchie, manco 'e rrecchie
Pecché passanno 'o tiempo forse è meglio a nn''e tené
Ce l'aggio chiesto a Dio pecché, però nn'm'ha 'itto niente
Quando fa friddo, c'astrignimmo
È sulo na raggione pe rimané sempe unite
So' stato tradito 'a chi nun 'ess''a maje tradito
Me ne faccio na raggione e m'allecco tutt'e ferite
Ma i' che me ne faccio 'e 'sti sorde garantite?
'St'aereo è otto poste e sulamento ddoje so' chine
'A casa mia s'affaccia a mmare e 'o saccio sulo pe sentito dirE
Nun ce stongo maje, s''a godeno 'e filippine
Lampiune stanne appicciate, famiglie stanno astrignute
Ca 'o friddo si vene mette tutt''e quatte sott'a nu plaid
Criature sott'ê diec'anne so' cchiù gruosse d''e pate
Nuje stamme fernenno 'o cash, nn'sia maje, chi 'e dà tutte 'sti stipendi?
E, si tuocche a uno 'e nuje, tuocche a tutt''e quante
Si faje male a uno 'e nuje, c''o faje a tutt''e quante
'O criaturo tene famme, se sta sciupanno
E tutt''o sanghe ca 'e caduto se sta asciuttanno
E, si tuocche a uno 'e nuje, tuocche a tutt''e quante
Si fa male, dico: ‘Bbuono, sto maturanno’
'O criaturo tene famme, se sta sciupanno
E tutt''o sanghe ca 'e caduto se sta asciuttanno
Approfondimento
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Sabato 6 giugno Geolier sarà in concerto all’Arena del Mare di Termoli per la prima data della tournée negli stadi. Successivamente, il rapper porterà la sua musica allo stadio San Siro di Milano, allo stadio Olimpico di Roma, allo stadio Franco Scoglio di Messina e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ecco il calendario:
- 6 giugno, Termoli - Arena del Mare
- 13 giugno, Milano - Stadio San Siro
- 19 giugno, Roma - Stadio Olimpico
- 23 giugno, Messina - Stadio Franco Scoglio
- 26 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 28 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
Dopo la fine della tournée negli stadi, il rapper darà il via al tour estivo con i quattro show in programma a Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Questi tutti i dettagli degli spettacoli:
- 2 luglio, Firenze - Ippodromo del Visarono
- 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
- 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
- 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri
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