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Geolier, la possibile scaletta del concerto a Termoli

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo l’appuntamento di Termoli, il rapper proseguirà la tournée con lo show in programma sabato 13 giugno allo stadio San Siro di Milano. Previsti concerti anche a Roma, Messina e Napoli

Al via il tour negli stadi. Il 6 giugno Geolier (FOTO) alzerà ufficialmente il sipario sulla tournée con lo spettacolo in programma a Termoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso concerto del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

geolier a termoli, la possibile scaletta

Sabato 6 giugno Geolier porterà la sua musica sul palco dell’Arena del Mare, questo l’indirizzo: viale Marinai d'Italia, 86039, Termoli, Campobasso. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Tutto è possibile uscito nel gennaio di quest'anno. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite a Messina nel luglio del 2024:

  • Per sempre
  • Money
  • So fly
  • Presidente
  • Si stat’ tu
  • Me vulev fa ruoss
  • Scumpar
  • Moncler
  • Ricchezza
  • Episodio d’amore
  • Idee chiare
  • Chiagne
  • Narcos
  • Maradona
  • Capo
  • Nu parl, nu sent, nu vec
  • 2 secondi
  • Il male che mi fai
  • Già lo sai
  • Voglij sul a te
  • Na catena
  • Emirates
  • Sarò con te
  • L’ultima poesia
  • Napoletano
  • I p’ me, tu p’ te
  • M’ manc
  • X caso
  • Io t’o giur
  • Campioni d’Italia
  • Ammo ma c t sap
  • CLS
  • Cadillac
  • Dio lo sa
  • El pibe de oro
  • P Secondigliano
  • Una come te
  • Finché non si muore
  • Come vuoi
  • Give You My Love

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Dopo l’appuntamento di Termoli, Geolier proseguirà la tournée con lo show in programma sabato 13 giugno allo stadio San Siro di Milano. Previsti concerti anche a Roma, Messina e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 13 giugno, Milano - Stadio San Siro
  • 19 giugno, Roma - Stadio Olimpico
  • 23 giugno, Messina - Stadio Franco Scoglio
  • 26 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 28 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

A gennaio Geolier ha pubblicato il nuovo lavoro Tutto è possibile, certificato disco di platino e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche i singoli Fotografia, Canzone d'amore e Phantom con 50 Cent.

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