Geolier, la possibile scaletta del concerto a Termoli

Dopo l’appuntamento di Termoli, il rapper proseguirà la tournée con lo show in programma sabato 13 giugno allo stadio San Siro di Milano. Previsti concerti anche a Roma, Messina e Napoli
Al via il tour negli stadi. Il 6 giugno Geolier (FOTO) alzerà ufficialmente il sipario sulla tournée con lo spettacolo in programma a Termoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso concerto del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
geolier a termoli, la possibile scaletta
Sabato 6 giugno Geolier porterà la sua musica sul palco dell’Arena del Mare, questo l’indirizzo: viale Marinai d'Italia, 86039, Termoli, Campobasso. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Tutto è possibile uscito nel gennaio di quest'anno. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite a Messina nel luglio del 2024:
- Per sempre
- Money
- So fly
- Presidente
- Si stat’ tu
- Me vulev fa ruoss
- Scumpar
- Moncler
- Ricchezza
- Episodio d’amore
- Idee chiare
- Chiagne
- Narcos
- Maradona
- Capo
- Nu parl, nu sent, nu vec
- 2 secondi
- Il male che mi fai
- Già lo sai
- Voglij sul a te
- Na catena
- Emirates
- Sarò con te
- L’ultima poesia
- Napoletano
- I p’ me, tu p’ te
- M’ manc
- X caso
- Io t’o giur
- Campioni d’Italia
- Ammo ma c t sap
- CLS
- Cadillac
- Dio lo sa
- El pibe de oro
- P Secondigliano
- Una come te
- Finché non si muore
- Come vuoi
- Give You My Love
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Dopo l’appuntamento di Termoli, Geolier proseguirà la tournée con lo show in programma sabato 13 giugno allo stadio San Siro di Milano. Previsti concerti anche a Roma, Messina e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 13 giugno, Milano - Stadio San Siro
- 19 giugno, Roma - Stadio Olimpico
- 23 giugno, Messina - Stadio Franco Scoglio
- 26 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 28 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
A gennaio Geolier ha pubblicato il nuovo lavoro Tutto è possibile, certificato disco di platino e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche i singoli Fotografia, Canzone d'amore e Phantom con 50 Cent.
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©Getty
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