Geolier, la possibile scaletta del concerto a Termoli

geolier a termoli, la possibile scaletta

Sabato 6 giugno Geolier porterà la sua musica sul palco dell’Arena del Mare, questo l’indirizzo: viale Marinai d'Italia, 86039, Termoli, Campobasso. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Tutto è possibile uscito nel gennaio di quest'anno. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite a Messina nel luglio del 2024:

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat’ tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Già lo sai

Voglij sul a te

Na catena

Emirates

Sarò con te

L’ultima poesia

Napoletano

I p’ me, tu p’ te

M’ manc

X caso

Io t’o giur

Campioni d’Italia

Ammo ma c t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P Secondigliano

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give You My Love