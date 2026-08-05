Il breve incontro con il Pontefice è avvenuto davanti ai fedeli e ha subito richiamato l’attenzione dei presenti e dei media, aggiungendo un momento insolito alla giornata in Vaticano.

la star di hollywood

Matthew McConaughey è uno degli attori più popolari del cinema americano contemporaneo. Nato in Texas nel 1969, si è imposto negli anni Novanta grazie a film come Il momento di uccidere e Contact, per poi diventare un volto amatissimo delle commedie romantiche con titoli come Prima o poi mi sposo e Come farsi lasciare in 10 giorni. La svolta drammatica è arrivata nel 2013 con Dallas Buyers Club, interpretazione che gli è valsa il Premio Oscar come miglior attore nel 2014. Negli anni successivi ha ottenuto grande successo anche in televisione con la serie True Detective e ha continuato a lavorare tra cinema, tv e attività di divulgazione, pubblicando anche un’autobiografia molto apprezzata dal pubblico.