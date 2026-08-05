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Matthew McConaughey, l'attore premio Oscar incontra Papa Leone XIV

Spettacolo
©Ansa

Un incontro inatteso ha attirato l’attenzione nella Basilica di San Pietro al termine dell’udienza generale. Tra i presenti c’era anche la celebre star di Hollywood

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Al termine dell’udienza generale nella Basilica di San Pietro, il Papa ha salutato l’attore statunitense Matthew McConaughey, presente tra i partecipanti. Protagonista di numerosi film e serie televisive, McConaughey ha vinto il Premio Oscar come miglior attore nel 2014 per Dallas Buyers Club.

Il breve incontro con il Pontefice è avvenuto davanti ai fedeli e ha subito richiamato l’attenzione dei presenti e dei media, aggiungendo un momento insolito alla giornata in Vaticano.

la star di hollywood

Matthew McConaughey è uno degli attori più popolari del cinema americano contemporaneo. Nato in Texas nel 1969, si è imposto negli anni Novanta grazie a film come Il momento di uccidere e Contact, per poi diventare un volto amatissimo delle commedie romantiche con titoli come Prima o poi mi sposo e Come farsi lasciare in 10 giorni. La svolta drammatica è arrivata nel 2013 con Dallas Buyers Club, interpretazione che gli è valsa il Premio Oscar come miglior attore nel 2014. Negli anni successivi ha ottenuto grande successo anche in televisione con la serie True Detective e ha continuato a lavorare tra cinema, tv e attività di divulgazione, pubblicando anche un’autobiografia molto apprezzata dal pubblico.

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