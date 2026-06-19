Matthew McConaughey e Woody Harrelson si riuniranno nella serie tv comedy in otto episodi Brothers. I primi due episodi saranno disponibili dal 23 settembre su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Ogni mercoledì, fino al 4 novembre, uscirà poi un nuovo episodio a settimana. Creata da Lee Eisenberg (il produttore della serie tv The Office), la serie tv Brothers vede gli attori in una versione romanzata di loro stessi. L’amicizia tra i due co-protagonisti della serie tv True Detective viene sconvolta quando scoprono un segreto vecchio di decenni: potrebbero essere fratelli. La verità emerge mentre i due si trovano nel ranch di McConaughey ad Austin, in Texas, dove Harrelson ha portato in vacanza la famiglia dopo la fine del matrimonio della figlia. Come recita la sinossi ufficiale, “mentre Woody mette sottosopra il ranch alla ricerca della verità, Matthew si ritrova a dover affrontare una crisi d’identità completamente diversa: una potenziale candidatura a governatore del Texas. Il risultato è una storia sincera, caotica e incredibilmente divertente sull’amicizia, la famiglia, la fama e il confine labile tra mito e realtà”. Holland Taylor interpreta Ma Mac, la madre di McCounaughey, mentre il cast include anche Natalia Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan e Oona Yaffe. La serie tv Brothers è prodotta per Apple TV da Paramount Television Studios. Eisenberg, McConaughey e Harrelson sono produttori esecutivi insieme a Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jeremy Plager, Jason Winer, David Finkel e Brett Baer. Trent O'Donnell ha diretto sia l'episodio pilota, sia altri episodi. Prima di abbandonare la serie tv Brothers per divergenze creative, e di essere sostituito alla guida da Eisenberg, Read era l’autore originale, showrunner e produttore esecutivo. La serie era stata annunciata per la prima volta nel 2023 e aveva subito diversi ritardi nella produzione.